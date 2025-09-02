快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

世芯開盤秒填息 盤中攻上4000元大關

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
世芯董事長沈翔霖。本報系資料庫
世芯董事長沈翔霖。本報系資料庫

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於2日除息，配發每股現金股利36.47896285元。1日收盤價為3,915元，今日第一盤成交3,930元即完成填息，早盤最高更達4,020元。

世芯上半年合併營收為196.26億元，年減18.4％，歸屬母公司業主淨利為27.87億元，年減1％，稅後每股純益為34.49元。該公司先前在法說會上坦言，今年北美IDM客戶的5奈米製程AI加速器案件需求並不盡理想，但該公司將開始有2奈米製程案件收入，且預期明年首季將開始量產的3奈米製程AI晶片，將在出貨量與業績方面帶來非常顯著的增長。

世芯承接北美雲端客戶的案件正處於過渡期，該客戶的7奈米製程AI晶片已於今年上半年結束生命週期，而新一代3奈米製程AI晶片案件的設計定案時程則從6月稍微延到7月，預計明年首季量產。

同時，另外一家北美IDM客戶的5奈米製程AI加速器本來被世芯多所寄望，但實際需求卻不盡理想，影響到其業績動能，推估下半年相關出貨量將減少。

世芯表示，預期到今年底前的季營收表現將相對平淡，不過下半年會有多個3奈米製程案件啟動，同時也會有2奈米製程案件可望開始進行。因為委託設計（NRE）收入增加、主要供應商的價格支持等因素，所以毛利率預期將有所改善。

另外，世芯還提到，在ADAS車用晶片方面有所進展，終端客戶對於成果頗為滿意，也下了大量訂單，預期明年將成為其營收的三大來源之一。同時，就算明年量產業務大增，該公司也有信心2026年的毛利率會至少等於或超越2024年的毛利率。

奈米 世芯

延伸閱讀

慕尼黑工業大學與台積電合作 設立AI晶片研發中心

輝達有望發布新世代AI晶片 台達電、光寶商機充電

阿里衝AI晶片報捷 否認採購15萬片寒武紀GPU

金像電、世芯 認購夯

相關新聞

世芯開盤秒填息 盤中攻上4000元大關

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於2日除息，配發每股現金股利36.47896285元。1日收盤價為3...

義隆切入無人機應用 盤中攻上漲停

IC設計大廠義隆（2458）1日宣布搶攻無人機應用市場，相關第一代產品已量產出貨，並正開發第二代產品。該公司2日盤中股價...

精成科7月 EPS 0.72元 淨利增3%

華科集團瀚宇博旗下子公司精成科（6191）昨（1）日公告，股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等...

精元斥資3.1億 買大立光股

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（1）日透過子公司峻立科技公告，在今年5月2日至昨日期間，以平均價格2,259.93元，取...

致茂控告固緯涉侵權

量測儀器大廠致茂（2360）昨（1）日宣布，已就固緯電子未經授權，使用致茂所開發開關電源供應器自動測試系統「8000」（...

台達電帶勁 高盛喊買

人工智慧（AI）持續暢旺，帶動電源供應器電力不斷。指標股台達電（2308）昨（1）日股價雖拉回休息，仍獲外資陸續發布報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。