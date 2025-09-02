世芯開盤秒填息 盤中攻上4000元大關

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於2日除息，配發每股現金股利36.47896285元。1日收盤價為3,915元，今日第一盤成交3,930元即完成填息，早盤最高更達4,020元。

世芯上半年合併營收為196.26億元，年減18.4％，歸屬母公司業主淨利為27.87億元，年減1％，稅後每股純益為34.49元。該公司先前在法說會上坦言，今年北美IDM客戶的5奈米製程AI加速器案件需求並不盡理想，但該公司將開始有2奈米製程案件收入，且預期明年首季將開始量產的3奈米製程AI晶片，將在出貨量與業績方面帶來非常顯著的增長。

世芯承接北美雲端客戶的案件正處於過渡期，該客戶的7奈米製程AI晶片已於今年上半年結束生命週期，而新一代3奈米製程AI晶片案件的設計定案時程則從6月稍微延到7月，預計明年首季量產。

同時，另外一家北美IDM客戶的5奈米製程AI加速器本來被世芯多所寄望，但實際需求卻不盡理想，影響到其業績動能，推估下半年相關出貨量將減少。

世芯表示，預期到今年底前的季營收表現將相對平淡，不過下半年會有多個3奈米製程案件啟動，同時也會有2奈米製程案件可望開始進行。因為委託設計（NRE）收入增加、主要供應商的價格支持等因素，所以毛利率預期將有所改善。

另外，世芯還提到，在ADAS車用晶片方面有所進展，終端客戶對於成果頗為滿意，也下了大量訂單，預期明年將成為其營收的三大來源之一。同時，就算明年量產業務大增，該公司也有信心2026年的毛利率會至少等於或超越2024年的毛利率。