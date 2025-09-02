義隆切入無人機應用 盤中攻上漲停
IC設計大廠義隆（2458）1日宣布搶攻無人機應用市場，相關第一代產品已量產出貨，並正開發第二代產品。該公司2日盤中股價受激勵而攻上漲停，並有大批買單高掛。
義隆對AI邊緣運算技術耕耘多年，強調其成功開發完成新應用是無人機領域，並規畫持續進行AI邊緣運算多元化應用開發，預期分階段展現成果。
義隆表示，該公司已成功量產Mini LED區域調光顯示IC，憑藉其整合技術，不僅可有效延長電池續航力，且能大幅提升色彩對比度與畫質，並節省功耗，即便在強烈戶外光源環境下，仍可使無人機呈現高解析度與真實色彩影像。
同時，義隆提到，該公司具有更強大功能的第二代無人機產品，是與中研院共同開發，利用AI影像辨識模型結合 AI生成擴增訓練資料庫，導入目標偵測、智慧追蹤與自動避障等核心功能，展現產品差異化，可應用在軍事等應用，並預期將於明年下半年可量產出貨。
