宏達電 AI 眼鏡需求升溫 早盤概念股齊揚

宏達電（2498）AI 眼鏡 VIVE Eagle開賣後，市場反應正面，激勵宏達電早盤股價續揚，連帶AI眼鏡概念股包括英濟（3294）、澤米（6742）、達邁（3645）等股價跟進上漲。

宏達電表示， VIVE Eagle已在1日起在台灣大哥大與 2020EYEhaus 精品眼鏡門市全面開賣，自 8 月 14 日發表以來，VIVE Eagle預購反應踴躍，首批交貨熱潮展現AI穿戴市場的需求與快速升溫。

宏達電指出，VIVE Eagle 以不到 49公克的輕盈機身、ZEISS 頂級鏡片與支援繁體中文的 AI 語音助理，受到消費者高度關注。首批交機活動中，不少消費者分享「在旅行中翻譯菜單、騎車時聽音樂、查詢天氣、停車場記錄車位、記錄購物清單」等真實使用情境，都是他們想要使用的功能。

宏達電資深副總裁黃昭穎表示，從預購到正式交機，可以看到消費者對AI眼鏡接受度高、預購反應踴躍。VIVE Eagle 之所以受到青睞，不只是因為設計輕盈時尚，更因其拍攝、翻譯、AI助理等功能能滿足並自然融入日常生活的多種需求，帶動AI穿戴市場成形。