台達電期 長線俏

經濟日報／ 記者周克威整理
台達電。聯合報系資料照
台達電（2308）在AI浪潮推動下，第2季財報與股價齊創新高，展望未來，憑藉電源與液冷完整方案，有望持續受惠長期趨勢。台達電期8月27日收創歷史新高後修正整理，但月線連續四個月收紅，技術面多頭架構完整，若量能延續，仍有上攻空間。

台達電以電源管理與散熱方案聞名全球，近年來已逐步從零組件廠商轉型為「整體節能解決方案」供應商，三大核心業務涵蓋電源與零組件、自動化與基礎設施。今年第2季交出歷史新高成績單，包括營收季增4.3%、年增19.9%，毛利率季、年雙增至35.5%，每股獲利（EPS）5.37元，季增36.3%、年增40.2%。

亮眼數據主因AI伺服器電源與資料中心液冷需求強勁，高毛利產品占比提升，加上存貨跌價損失回沖，全面推升獲利。台達電具備機櫃內外完整解決方案，包含Power Shelf、Power Rack、L2A與L2L液冷，長期動能穩健。

台達電已不只是零組件供應商，而是資料中心能源與散熱的關鍵整合者，具備中長期投資吸引力。

（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

