黃金期 動能強勁

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。（路透）
黃金示意圖。（路透）

8月28日俄羅斯對烏克蘭大規模空襲行動，成為黃金期貨起漲的關鍵，帶動價格突破長達四個月的高檔震盪整理，重啟創新高的多頭行情；前波歷史高點歷經五次反壓，正式突破後或將觸發空單停損買盤，提供技術面、籌碼面續漲動能。

近期美國總統川普為達成選前承諾，積極推動俄烏停火談判，並透過經濟、貿易制裁等籌碼，試圖對俄羅斯進行施壓。

儘管美俄談判進展似乎順利，但談判一結束，俄羅斯立即對烏克蘭進行大規模軍事行動，並於邊界集結大軍，顯示將無視美國調停，執意加大軍事投入。

另聯準會主席鮑爾釋出即將降息的偏鴿訊號，加大市場降息預期，亦使美元震盪走弱，間接推動以美元計價的黃金報價，但須留意，美國CPI、PCE通膨數據雖然基本符合市場預期，但PPI通膨數據顯著高於市場預期，略見下半年美國通膨回升跡象，或使降息空間有限，美元還有反彈可能，為金價潛在空方因素。

在俄烏戰爭推動中，金價正式突破技術面關鍵壓力，可能將進入下一波走升段行情。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

美國 俄羅斯 期貨交易

延伸閱讀

莫迪與普亭會晤 盼俄烏戰爭盡快結束

疑似俄羅斯出手 歐盟領導人專機遭GPS信號干擾攻擊

國家和平指數 冰島連17年稱冠 俄羅斯墊底 烏克蘭倒數第2

反美國家站隊 中國盼肩負和平責任

相關新聞

精成科7月 EPS 0.72元 淨利增3%

華科集團瀚宇博旗下子公司精成科（6191）昨（1）日公告，股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等...

精元斥資3.1億 買大立光股

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（1）日透過子公司峻立科技公告，在今年5月2日至昨日期間，以平均價格2,259.93元，取...

致茂控告固緯涉侵權

量測儀器大廠致茂（2360）昨（1）日宣布，已就固緯電子未經授權，使用致茂所開發開關電源供應器自動測試系統「8000」（...

台達電帶勁 高盛喊買

人工智慧（AI）持續暢旺，帶動電源供應器電力不斷。指標股台達電（2308）昨（1）日股價雖拉回休息，仍獲外資陸續發布報告...

矽力營運疲弱 目標價遭調降

矽力-KY（6415）日前召開法說會，第3季給出疲弱的營收成長指引，主因需求與產品線不足，整年營收成長可能低於原本預期年...

協作機器人回溫 達明進補

協作機器人產業今年在對等關稅下，後市高度不確定性，導致企業資本支出縮手，衝擊需求，加上中國大陸業者殺價競爭，影響全球協作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。