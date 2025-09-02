台指期 外資保守布局

台指期昨（1）日受美股大跌拖累，日跳空大跌超過百點，盤中一度賣壓湧現、重挫超過400點，不過靠著權值王台積電（2330）強勢撐盤，收斂指數跌幅，終場大跌260點收24,008點，以黑K棒作收、日K連三黑，與集中市場加權指數逆價差63.73點。

台股昨天受美股大跌、漲多拉回等因素影響，呈現開低走低格局，先前強勢族群PCB賣壓湧現，指數盤中一度大跌超過300點，尾盤權值王買盤拉抬、股價強勢翻紅，收斂指數跌幅，終場加權指數下跌161點、跌幅0.67%、收在24,071點。

台指期則下跌260點收24,008點，逆價差為64.73點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加876口至182口，其中外資淨空單增加355口至26,664口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少11口至2,456口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.8萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方略為表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股目前重回月線震盪整理，短線下跌並無爆量下，拉回仍可以樂觀看待。

元富期貨認為，台指期昨日終場以黑K棒作收、日K連三黑。目前指數跌破重要支撐月線，短線先觀察能否迅速收復，目前尚未有明顯轉空的跡象。

永豐期貨表示，選擇權未平倉量部分，9月第一周周三結算的大量區買權OI落在24,500點，賣權最大OI落在23,900點，月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在13,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.32下降至1.03，VIX指數上升1.59至21.24；外資台指期買權淨金額0.23億元、賣權淨金額-0.11億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台股成交量能維持高檔，顯示資金並未撤離，權值股撐盤代表支撐力道仍在。歷史經驗上，9月行情往往偏弱，但真正的回檔時間點尚未到來，結合當前架構來看，短線大盤更可能在24,000還口附近反覆築底，而非單邊崩跌。