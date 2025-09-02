安勤 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

安勤（3479）將以醫療伺服器及新應用領域布局為主要成長動能，已透過漲價降低新台幣升值影響，預估將於第4季見效。此外，今年7月誠屏科技正式併入報表。

安勤心導管伺服器專案出貨穩定，目前出貨量符合預期，2026年出貨量將年增10至15%，醫療產品穩定成長，為今明年主要成長動能。零售方面，除日本大型餐飲專案目前已延伸至海外其他分店外，其他應用訂單皆有斬獲，成長可期。Gaming新增澳洲客戶，預估今年部門營收將持平至微幅成長。

看好安勤後市的投資人，可挑選價外20%至價內10%，有效天期150天以上的權證介入。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

貨量 伺服器

延伸閱讀

友達、華夏海灣碳權上架交易

針對市場不確定性！JLR Taiwan九月限時推出「5年0利率分期購車專案」

澳洲反移民示威 變警民暴力衝突 官員斥散播仇恨

京台創新創業大賽 兩岸青年追夢 聚焦數位經濟等5領域

相關新聞

精成科7月 EPS 0.72元 淨利增3%

華科集團瀚宇博旗下子公司精成科（6191）昨（1）日公告，股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等...

精元斥資3.1億 買大立光股

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（1）日透過子公司峻立科技公告，在今年5月2日至昨日期間，以平均價格2,259.93元，取...

致茂控告固緯涉侵權

量測儀器大廠致茂（2360）昨（1）日宣布，已就固緯電子未經授權，使用致茂所開發開關電源供應器自動測試系統「8000」（...

台達電帶勁 高盛喊買

人工智慧（AI）持續暢旺，帶動電源供應器電力不斷。指標股台達電（2308）昨（1）日股價雖拉回休息，仍獲外資陸續發布報告...

矽力營運疲弱 目標價遭調降

矽力-KY（6415）日前召開法說會，第3季給出疲弱的營收成長指引，主因需求與產品線不足，整年營收成長可能低於原本預期年...

協作機器人回溫 達明進補

協作機器人產業今年在對等關稅下，後市高度不確定性，導致企業資本支出縮手，衝擊需求，加上中國大陸業者殺價競爭，影響全球協作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。