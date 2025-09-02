安勤（3479）將以醫療伺服器及新應用領域布局為主要成長動能，已透過漲價降低新台幣升值影響，預估將於第4季見效。此外，今年7月誠屏科技正式併入報表。

安勤心導管伺服器專案出貨穩定，目前出貨量符合預期，2026年出貨量將年增10至15%，醫療產品穩定成長，為今明年主要成長動能。零售方面，除日本大型餐飲專案目前已延伸至海外其他分店外，其他應用訂單皆有斬獲，成長可期。Gaming新增澳洲客戶，預估今年部門營收將持平至微幅成長。

看好安勤後市的投資人，可挑選價外20%至價內10%，有效天期150天以上的權證介入。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）