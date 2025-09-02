創意 挑價內外5%
創意（3443）因與美國大型雲端服務供應商（CSP）專案開發依進度進行，下半年來自AI營收將優於上半年，法人看好創意全年營收將呈雙位數成長，相關認購權證可布局。
法人表示，創意目前與CSP業者合作的專案皆按照計畫進行，預估大規模量產將落在2026年，隨著AI相關專案進入3奈米以下先進製程領域，由於需要使用到CoWoS技術，從設計到量產的周期較過往更長，相關營收下半年持續認列。在加密貨幣案件部分，樂觀預測需求有望延續至2026年上半年，目前客戶主要來自美國，預期明年將會有日本客戶。
權證發行商表示，可挑選價內外5%以內，有效天期120天以上的權證介入。（兆豐證券提供）
