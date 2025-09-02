鴻海、台達電 四檔靚
輝達（NVIDIA）上周公布亮眼卻不夠驚喜的財報，股價未如預期再攀高。
不過法人普遍認為，以輝達預估2030年以前，全球AI基礎建設規模約3到4兆美元，預料主要集中在高階GPU及ASIC，仍看好輝達供應鏈鴻海（2317）、台達電（2308）後續表現。
法人分析，由於大型雲端服務供應商（CSP）的資本支出依然成長，鴻海因擁有從基板、模組、散熱、機櫃組裝等一貫化產線，具有競爭優勢，預估第3季AI伺服器出貨動能強勁。隨GB200組裝測試，透過自動化效率改善及良率提升，帶動 AI伺服器營收將由第2季年增60%， 第3季加速成長至年增170%，其中機櫃出貨季增幅將呈倍增，而AI伺服器營收占整體伺服器比重也將過半。
展望全年，法人看好鴻海AI伺服器營收有望超過兆元，下半年AI伺服器換代也不會有空窗期，出貨將逐季增加，預估GB200持續放量及GB300第4季開始放量生產。
隨輝達新一代GPU架構，也將帶動相關零組件規格提升，尤其在散熱與電源管理升級更加有感。法人認為，在電源管理及散熱具有優勢的台達電，將因AI相關營收占比提高，帶動營業淨利率逐年提升。
權證發行商表示，可以挑選價內外20%以內，90天期以上的權證入手，以小金搏大利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言