毅嘉8月業績月增小增1.7%
機構件廠毅嘉（2402）昨（1）日公告8月營收9.56億元，為今年以來最佳，月增1.7%，年增7.1%；前八月營收71.36億元，年增16%。
毅嘉表示，受惠客戶需求暢旺，8月營收持續成長，其中，軟板營收約7.7億元，機構件約1.91億元。展望未來，客戶目前需求仍相當不錯，預料營運可維持成長態勢。
針對海外產能規劃，毅嘉馬來西亞二廠一期投資1億美元，產品應用為資料通訊、智慧座艙、儲能BMS，預估10月開始量產，大馬二廠二期土地也已取得，產品訂單規劃中，目標積極擴大馬來西亞生產基地，預期2030年大馬廠營收占比達40%以上，藉此擴大海外營運動能。
新事業方面，毅嘉去年切入光通訊與散熱市場，光通訊主要生產基地位於馬來西亞，估下半年可完工；散熱產品則已小量生產，目標在2030年達到全年30億元營收。
