長園科7月每股純益0.36元 出貨放量

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）因股票多次達公布注意交易資訊，昨（1）日應主管機關要求，公告自結7月稅前盈餘2,400萬元；歸屬母公司業主淨利2,300萬元，每股純益0.36元，優於去年同期虧損態勢。

長園科受惠半導體廠UPS鋰鐵電池模組與BMS電池管理系統出貨量大幅成長，加上子公司寰聖電動車應用領域訂單持續放量，第2季稅後純益1,889萬元，擺脫連續七季虧損，每股純益為0.3元，7月並持續獲利。

展望下半年，長園科表示，持續深耕半導體客戶UPS應用，並拓展科技業、運輸業、服務業等其他高成長領域，以市場多元應用需求，壯大業績規模，提升獲利能力，穩定公司營運成長動能。長園科昨日股價收52.2元，下跌2.8元。

半導體 電池模組 每股純益

