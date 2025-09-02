英業達迎阿里雲端大單

華爾街日報報導，大陸電商巨頭阿里巴巴自行開發出一款先進的AI晶片，取代輝達H20被禁止銷往大陸的缺口，該晶片由大陸本地廠商製造，並非由台積電生產。隨著阿里擴大AI量能，後市喊衝，主力伺服器供應商英業達（2356）同步受惠。

阿里巴巴昨（1）日在港股大漲18.32%，收136.9港元，反映出該公司開發AI晶片市場有成。

英業達是台灣伺服器代工廠當中，與阿里往來最多的廠商，負責伺服器相關業務。法人看好，隨著阿里推出自研AI晶片，可望持續擴大雲端服務版圖，加大AI伺服器擴充力道並釋出更多委外代工訂單，英業達同步沾光。

英業達長期深耕大陸雲端市場，打入四大大陸的雲端服務巨頭，包括百度、阿里、騰訊及字節跳動等AI伺服器供應鏈，目前出貨大陸雲端服務供應商（CSP）客戶主要形式為L10（機櫃組裝與測試）及L11（伺服器整合與機架布建）。

英業達上半年出貨以機櫃（L10）形式較多，單價較高，下半年出貨將以主機板（L6）為大宗，受惠產品組合帶動，有助毛利率向上，從出貨量來看，下半年會比上半年成長，全年AI伺服器出貨將有雙位數成長。

阿里日前公布雲端部門第一財季營收為人民幣334億元，年增26%，成長力道超出之前一季的年增18%。阿里的雲端運算部門被視為是該公司「將AI變現」的關鍵。該公司積極推出各種AI模型，並透過其雲端運算部門提供這類服務。

阿里表示，AI相關產品營收「連續第八個季度維持三位數的年成長率」。

外資摩根士丹利發布最新報告按讚阿里，認為阿里是「中國最佳AI賦能者」，並上調該公司目標價至165美元。 阿里雲業務成為關鍵增長引擎，第一財季年增26%，其中AI相關收入貢獻已超20%，預測第二財季增速將進一步加快至30%以上。

摩根士丹利認為，阿里雲的增長勢頭在未來幾個季度仍將持續。