台達電帶勁 高盛喊買

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

人工智慧（AI）持續暢旺，帶動電源供應器電力不斷。指標股台達電（2308）昨（1）日股價雖拉回休息，仍獲外資陸續發布報告按讚，高盛最新報告看好其受惠AI伺服器電源供應器（PSU）市場成長潛力，維持「買進」評等。

另外，大和資本、摩根士丹利（大摩）、小摩、花旗等也都給予「優於大盤」、「買進」，整體後市看旺。而光寶科部分大摩則是維持「中立」評等。

根據高盛供應鏈調查顯示，由於較高性能AI運算需求加速，輝達Rubin GPU功耗將從B300晶片的1.4kW提升至2.3kW，散熱設計功耗（TDP）提升電源供應器需求，將從2026年第2季開始帶來約30%增量。

高盛認為，Rubin GPU提高TDP是為AI伺服器的超頻應用提供更好的電源供應環境，隨AI伺服器出貨的TDP增加，VR200機櫃的整體電源供應器價值將從先前的6.7萬美元，提高到目前的10.4萬美元。

高盛預估，台達電受惠於AI伺服器電源供應器需求強勁，而考量此產品營業利益率通常在35%至40%，將會提升台達電的整體營業利益率。

光寶科部分，其主要成長動能來自高階AI電源解決方案，包括電源供應器、電池備援單元（BBU）和整合式機櫃產品。

儘管IT相關需求依然表現平淡，但用於遊戲機、電競個人電腦、筆記型電腦以及低軌道衛星的電源轉接器出貨量表現突出。

AI 台達電 電源供應器

延伸閱讀

這檔個股被高盛視為「最被低估的AI受惠股」 股價有望重新評價

鴻海、台達電 四檔有戲

高盛點讚這檔「機殼廠」 大調目標價至787元

AI運算推動800V HVDC潮 大摩點名三台廠受惠

相關新聞

精成科7月 EPS 0.72元 淨利增3%

華科集團瀚宇博旗下子公司精成科（6191）昨（1）日公告，股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等...

精元斥資3.1億 買大立光股

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（1）日透過子公司峻立科技公告，在今年5月2日至昨日期間，以平均價格2,259.93元，取...

致茂控告固緯涉侵權

量測儀器大廠致茂（2360）昨（1）日宣布，已就固緯電子未經授權，使用致茂所開發開關電源供應器自動測試系統「8000」（...

台達電帶勁 高盛喊買

人工智慧（AI）持續暢旺，帶動電源供應器電力不斷。指標股台達電（2308）昨（1）日股價雖拉回休息，仍獲外資陸續發布報告...

矽力營運疲弱 目標價遭調降

矽力-KY（6415）日前召開法說會，第3季給出疲弱的營收成長指引，主因需求與產品線不足，整年營收成長可能低於原本預期年...

協作機器人回溫 達明進補

協作機器人產業今年在對等關稅下，後市高度不確定性，導致企業資本支出縮手，衝擊需求，加上中國大陸業者殺價競爭，影響全球協作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。