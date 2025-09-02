台達電帶勁 高盛喊買

人工智慧（AI）持續暢旺，帶動電源供應器電力不斷。指標股台達電（2308）昨（1）日股價雖拉回休息，仍獲外資陸續發布報告按讚，高盛最新報告看好其受惠AI伺服器電源供應器（PSU）市場成長潛力，維持「買進」評等。

另外，大和資本、摩根士丹利（大摩）、小摩、花旗等也都給予「優於大盤」、「買進」，整體後市看旺。而光寶科部分大摩則是維持「中立」評等。

根據高盛供應鏈調查顯示，由於較高性能AI運算需求加速，輝達Rubin GPU功耗將從B300晶片的1.4kW提升至2.3kW，散熱設計功耗（TDP）提升電源供應器需求，將從2026年第2季開始帶來約30%增量。

高盛認為，Rubin GPU提高TDP是為AI伺服器的超頻應用提供更好的電源供應環境，隨AI伺服器出貨的TDP增加，VR200機櫃的整體電源供應器價值將從先前的6.7萬美元，提高到目前的10.4萬美元。

高盛預估，台達電受惠於AI伺服器電源供應器需求強勁，而考量此產品營業利益率通常在35%至40%，將會提升台達電的整體營業利益率。

光寶科部分，其主要成長動能來自高階AI電源解決方案，包括電源供應器、電池備援單元（BBU）和整合式機櫃產品。

儘管IT相關需求依然表現平淡，但用於遊戲機、電競個人電腦、筆記型電腦以及低軌道衛星的電源轉接器出貨量表現突出。