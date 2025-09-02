中鴻、華信航空高層異動

經濟日報／ 記者林政鋒黃淑惠／高雄、台北報導

上市公司高層異動，中鴻（2014）昨（1）日董事會推舉總經理朱敏接任董事長，他被中鋼高層稱為「金頭腦」，其獨家自創的鋼鐵「寶典秘笈」更是驚艷鋼界。而華航旗下子公司華信航空日前臨時董事會，通過莊明哲出任華信航空總經理，昨日履新。

朱敏表示，目前國際鋼鐵產業仍是充滿變數，要「隨時觀察、隨時應變」，用最好的準備，創造最大價值。

此外，朱敏升任董事長後，中鴻總經理遺缺由中鋼軋鋼二廠副廠長王輔良調任；中鴻領導高層維持「業務」與「生產」的專業結構，鞏固優勢地位。

莊明哲畢業於淡江大學航空工程學系，自加入華航集團以來，歷練涵蓋飛航安全管理、機務工程及維修管理等領域，累積深厚的專業實務與跨領域經驗。

