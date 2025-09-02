浩鼎補虧損 將減資五成
浩鼎瘦身，擬減資五成。浩鼎（4174）昨（1）日董事會通過減資彌補虧損，將辦理減少資本13.15億元，銷除已發行股份普通股131,579,687股，減資比率為50%；減資後實收資本額約13.15億元，總發行股份131,579,687股。
浩鼎截至2024年12月31日止，帳載累積虧損計78億7,903萬8,708元。公司表示，完成五成減資後，今後將專注在次世代抗體藥物複合體的開發，並積極尋求臨床早期授權及全球合作機會。
浩鼎本次減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。本案俟2025年第一次股東臨時會通過並奉呈主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日、換發股票作業計劃、減資換票基準日及其他辦理減資相關事宜。
