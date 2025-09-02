義隆衝刺邊緣運算商機

IC設計大廠義隆（2458）昨（1）日宣布，加速布局AI邊緣運算領域，搶攻無人機應用市場，第一代相關產品已量產出貨，正與中研院共同開發功能更強大的第二代產品當中。

根據工研院資料，全球無人機市場持續成長，以商用占比最大，估市場規模約達300億美元，預期至2030年可成長至500億美元。

義隆指出，該公司耕耘AI邊緣運算技術多年，成功開發完成無人機領域新應用，並規劃持續進行AI邊緣運算多元化應用開發，預期分階段展現成果。

義隆表示，該公司已成功量產Mini LED區域調光顯示IC，憑藉其整合技術，不僅可有效延長電池續航力，且能大幅提升色彩對比度與畫質，並節省功耗，即便在強烈戶外光源環境下，仍可使無人機呈現高解析度與真實色彩影像。

義隆並預告，該公司正與中研院共同開發功能更強大的第二代無人機產品，利用AI影像辨識模型結合AI生成擴增訓練資料庫，導入目標偵測、智慧追蹤與自動避障等核心功能，展現產品差異化，可應用在軍事等應用，預期明年下半年可量產出貨。

義隆目前的AI發展方向，包括將既有IC進行AI化，以及找出AI新應用等。義隆指出，未來將持續強化AI邊緣運算及終端裝置AI的研發與應用，提供高效能、低功耗的創新解決方案。

另外，義隆身為觸控IC大廠，昨日也公告對另一IC設計業者敦泰與敦泰旗下兩家註冊於英屬開曼群島的企業提出專利侵權訴訟，控告其製造及銷售的電容式觸控板產品，所採用的自互容感測方法，已涉嫌侵害義隆擁有的中華民國專利證書號I425402發明專利權。

義隆表示，已向智慧財產及商業法院提出侵害專利權的民事訴訟，除請求法院排除及停止被告公司的專利侵權行為外，也對被告公司請求損害賠償。