快訊

推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

陸九三閱兵行程公布 分閱兵式、分列式共進行70分鐘

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

博弘雲端以約2.21億元 三階段收購 Renova Cloud HK Limited

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

博弘雲端（6997）1日公告，董事會通過以不超過725萬美元（約新台幣2.21億元），分三階段收購Renova Cloud HK Limited全部股權。主要目的為擴大雲端服務版圖，提升專業能量與區域布局。

三階段分別為第一階段以不超過406萬美元（約新台幣1.24億元)取得七成持股，每股5.8萬美元，預計今年第4季交易。

第二階段以不超過127.6萬美元（約新台幣3,903.2萬元）取得15%股權，每股85,066.67美元，預計2026年交易。

第三階段以不超過191.4萬美元(約新台幣5,854.9萬元)取得持股15%。每股交易金額127,600美元，預計2027年交易。

博弘公告，交易總金額不超過725萬美元（約新台幣221,777,500元），平均每股交易金額約新台幣2,217,775元。

新台幣 雲端服務

延伸閱讀

看好AI代理商機 亞馬遜、微軟積極搶進

聯發科ASIC出擊 搶雲端商機

業界推測鴻海、廣達是輝達最大客戶 上季合計貢獻39%營收

00918本季預估配息0.52元…最後買進日9/17！把握逢低布局機會

相關新聞

宏齊因無人機應用 連兩日開盤即漲停

LED封裝廠宏齊（6168）受惠於積極布局高階應用市場，尤其成功切入無人機供應鏈，帶動買盤湧入。今早開盤以漲停價22.9...

宏達電AI眼鏡開賣、股價High翻狂飆半根停板 這幾檔概念股同慶

宏達電（2498）AI智慧眼鏡VIVE Eagle 1日正式銷售，由台灣大哥大（3045）獨賣。Meta也將發表顯示智能...

不只宏達電！這檔早盤衝漲停 成AI智慧眼鏡題材新飆股？

機構件廠英濟（3294）近期搭上AI眼鏡題材，不僅機光電整合的產品已出貨給客戶，且旗下轉投資事業擁有的微型投影機技術，被...

外資給噓聲！矽力*-KY 開盤重挫一度快跌停

矽力*-KY（6415）今（1）日開盤直墜至292元，並走低到282元，主要受到外資券商調降目標價。

電信三雄 衝遠距醫療

《通訊診療法》修正後上路一年，電信三雄中華電信（2412）、遠傳、台灣大積極搶進遠距醫療，隨著衛福部擴大在宅急重症、遠距...

神基奪伺服器 ODM 訂單

強固電腦廠神基（3005）集團衝刺新事業，子公司漢通科技切入AI伺服器機殼市場，並拿下品牌伺服器及ODM業者訂單，預期今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。