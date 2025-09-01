博弘雲端以約2.21億元 三階段收購 Renova Cloud HK Limited
博弘雲端（6997）1日公告，董事會通過以不超過725萬美元（約新台幣2.21億元），分三階段收購Renova Cloud HK Limited全部股權。主要目的為擴大雲端服務版圖，提升專業能量與區域布局。
三階段分別為第一階段以不超過406萬美元（約新台幣1.24億元)取得七成持股，每股5.8萬美元，預計今年第4季交易。
第二階段以不超過127.6萬美元（約新台幣3,903.2萬元）取得15%股權，每股85,066.67美元，預計2026年交易。
第三階段以不超過191.4萬美元(約新台幣5,854.9萬元)取得持股15%。每股交易金額127,600美元，預計2027年交易。
博弘公告，交易總金額不超過725萬美元（約新台幣221,777,500元），平均每股交易金額約新台幣2,217,775元。
