宏達電 AI 眼鏡首日開賣火熱 取貨人潮絡繹不絕

宏達電（2498）旗下最新推出的 AI 眼鏡 VIVE Eagle 1日正式於台灣大哥大（3045）與 2020EYEhaus 精品眼鏡門市全面開賣。自 8 月 14 日發表以來，VIVE Eagle 在台灣市場掀起廣大迴響，預購反應踴躍，今日首批交貨熱潮展現 AI 穿戴市場的需求與快速升溫。

預購交機首日掀現場話題

自發表後，VIVE Eagle 以不到 50 克的輕盈機身、ZEISS 頂級鏡片與支援繁體中文的 AI 語音助理，受到消費者高度關注。今日首批交機活動中，不少消費者分享「在旅行中翻譯菜單、騎車時聽音樂、查詢天氣、停車場記錄車位、記錄購物清單」等真實使用情境，都是他們迫不及待想要使用的功能，認為其設計與功能都能貼近日常需求。

HTC 資深副總裁黃昭穎表示：「從預購到今日正式交機，我們看到消費者對 AI 眼鏡的接受度高、預購反應踴躍。VIVE Eagle 之所以受到青睞，不只是因為設計輕盈時尚，更因其拍攝、翻譯、AI助理等功能能滿足並自然融入日常生活的多種需求，帶動 AI 穿戴市場成形。」

消費者回饋：時尚外觀 × 從朗讀到運動、旅行 AI 功能貼近日常

首批消費者回饋顯示，最受到關注的功能包括翻譯、拍攝與日常助理等應用。例如，只要一句「Hey VIVE」就能即時翻譯外文菜單，並同步獲得當地料理推薦；通勤途中能以語音查詢即時新聞或快速記錄待辦事項，在旅行或與孩子互動時，也能輕鬆捕捉生活瞬間；運動族群則認為，在跑步或騎行中語音切換音樂或查詢天氣，能保持專注與安全 ; 甚至在停車場，只需語音紀錄車位位置，日後便能快速查詢。這些情境應用讓消費者深刻感受到 VIVE Eagle 不僅是一副眼鏡，更是生活中的 AI 貼身顧問。不少消費者更直言，VIVE Eagle 的設計「誰戴誰好看」，兼顧外觀與功能，是少見能同時滿足時尚感與科技應用的 AI 眼鏡。

今日交機現場，2020Eyehaus 101旗艦門市首位預購消費者陳先生分享，產品搭載 AI 朗讀與環境識別等功能，能協助視障族群提升生活便利性，展現智慧穿戴裝置的多元應用價值。

5G 資費結合專業配鏡 一站式服務完整體驗

為了讓消費者更容易入手，HTC 攜手台灣大哥大推出 5G 月租 1,399 元起，0 元帶走 VIVE Eagle 的資費方案，並提供 24 個月 VIVE AI Plus 服務（價值新台幣 2,400 元），並享有 2020EYEhaus 配鏡升級券，以優惠價 3,980 元選購 HOYA 1.60 薄型濾藍光鏡片。同時，2020EYEhaus 全台門市同步提供專業驗光、配鏡與試戴服務，讓消費者一次體驗科技與精品眼鏡的雙重價值。