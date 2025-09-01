AI 眼鏡VIVE Eagle正式開賣！宏達電：首批交貨熱展現 市場快速升溫

宏達電（2498）旗下最新推出的 AI 眼鏡 VIVE Eagle 1日正式在台灣大哥大與 2020EYEhaus 精品眼鏡門市全面開賣；宏達電表示，自 8 月 14 日發表以來，VIVE Eagle 在台灣市場掀起廣大迴響，預購反應踴躍，首批交貨熱潮展現 AI 穿戴市場的需求與快速升溫。

宏達電指出，自VIVE Eagle發表後， 就以不到 49公克的輕盈機身、ZEISS 頂級鏡片與支援繁體中文的 AI 語音助理，受到消費者高度關注。1日首批交機活動中，不少消費者分享「在旅行中翻譯菜單、騎車時聽音樂、查詢天氣、停車場記錄車位、記錄購物清單」等真實使用情境，都是他們迫不及待想要使用的功能，認為其設計與功能都能貼近日常需求。

HTC 資深副總裁黃昭穎表示，「從預購到正式交機，我們看到消費者對 AI 眼鏡接受度高、預購反應踴躍。VIVE Eagle 之所以受到青睞，不只是因為設計輕盈時尚，更因其拍攝、翻譯、AI助理等功能能滿足並自然融入日常生活的多種需求，帶動 AI 穿戴市場成形」。

宏達電股價在8月14日以42.7元收盤，8月15日開始往上急拉， 1日一度衝達76.9元，終場收在72.9元，短短半個月，股價急漲7成。