快訊

抓到了！東京當街割喉「40歲韓女慘死」 30歲韓籍男羽田機場落網

冷心低壓持續影響！周四前慎防午後雷陣雨 周末恐有熱帶擾動生成

東京街頭割喉慘案 40歲韓籍女不治身亡…上周才因感情糾紛報警

AI 眼鏡VIVE Eagle正式開賣！宏達電：首批交貨熱展現 市場快速升溫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）旗下最新推出的 AI 眼鏡 VIVE Eagle 1日正式在台灣大哥大與 2020EYEhaus 精品眼鏡門市全面開賣；宏達電表示，自 8 月 14 日發表以來，VIVE Eagle 在台灣市場掀起廣大迴響，預購反應踴躍，首批交貨熱潮展現 AI 穿戴市場的需求與快速升溫。

宏達電指出，自VIVE Eagle發表後， 就以不到 49公克的輕盈機身、ZEISS 頂級鏡片與支援繁體中文的 AI 語音助理，受到消費者高度關注。1日首批交機活動中，不少消費者分享「在旅行中翻譯菜單、騎車時聽音樂、查詢天氣、停車場記錄車位、記錄購物清單」等真實使用情境，都是他們迫不及待想要使用的功能，認為其設計與功能都能貼近日常需求。

HTC 資深副總裁黃昭穎表示，「從預購到正式交機，我們看到消費者對 AI 眼鏡接受度高、預購反應踴躍。VIVE Eagle 之所以受到青睞，不只是因為設計輕盈時尚，更因其拍攝、翻譯、AI助理等功能能滿足並自然融入日常生活的多種需求，帶動 AI 穿戴市場成形」。

宏達電股價在8月14日以42.7元收盤，8月15日開始往上急拉， 1日一度衝達76.9元，終場收在72.9元，短短半個月，股價急漲7成。

AI 宏達電

延伸閱讀

華通、全新 瞄準五個月

宏達電AI眼鏡夯 挹注業績

宏達電、亞光 四檔熱

宏達電新推AI眼鏡⋯股價連日漲停！網酸炒作：越噴越爛

相關新聞

宏齊因無人機應用 連兩日開盤即漲停

LED封裝廠宏齊（6168）受惠於積極布局高階應用市場，尤其成功切入無人機供應鏈，帶動買盤湧入。今早開盤以漲停價22.9...

宏達電AI眼鏡開賣、股價High翻狂飆半根停板 這幾檔概念股同慶

宏達電（2498）AI智慧眼鏡VIVE Eagle 1日正式銷售，由台灣大哥大（3045）獨賣。Meta也將發表顯示智能...

不只宏達電！這檔早盤衝漲停 成AI智慧眼鏡題材新飆股？

機構件廠英濟（3294）近期搭上AI眼鏡題材，不僅機光電整合的產品已出貨給客戶，且旗下轉投資事業擁有的微型投影機技術，被...

外資給噓聲！矽力*-KY 開盤重挫一度快跌停

矽力*-KY（6415）今（1）日開盤直墜至292元，並走低到282元，主要受到外資券商調降目標價。

電信三雄 衝遠距醫療

《通訊診療法》修正後上路一年，電信三雄中華電信（2412）、遠傳、台灣大積極搶進遠距醫療，隨著衛福部擴大在宅急重症、遠距...

神基奪伺服器 ODM 訂單

強固電腦廠神基（3005）集團衝刺新事業，子公司漢通科技切入AI伺服器機殼市場，並拿下品牌伺服器及ODM業者訂單，預期今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。