飛捷歐洲市場拓展加速 軟體子公司再添亮眼表現

POS大廠飛捷（6206）1日指出，歐美市場向來是公司核心布局重點，隨著多年投入持續累積成效，歐洲市場自去年起逐漸展現成果，並於今年上半年表現突出，帶動該區域營收成長。同時，美國市場亦持續穩健發展；歐美市場所形成的雙引擎動能，驅動公司全球業務不斷拓展。

飛捷旗下軟體子公司Berry AI（華捷智能）在今年展現良好成長態勢，預期營收相較去年將實現倍數成長。Berry AI專注於將AI影像辨識技術應用於速食餐飲場域，透過餐廳內攝影設備蒐集並分析影像數據，提供即時營運指標，協助速食品牌業者改善流程、提升營運效率與顧客滿意度。隨著導入專案持續增加，Berry AI帶來具成長潛力的軟體營收，反映飛捷集團AI技術布局正逐步展現實際成效。

今年初正式成立的Angible（英捷智能），在不到一年的時間內，已與來自亞洲及歐洲的大型零售集團展開概念驗證（POC）合作，並計畫於今年第4季逐漸導入東南亞領先零售集團，顯示技術從研發驗證逐步走向實際應用。

飛捷表示，Angible自主研發的先進視覺辨識AI技術，應用於零售自助結帳，可提升顧客結帳流程體驗，並協助零售業者降低漏刷造成的營收損失，進而提升門店營運效益。未來一年，Angible將繼續拓展歐美市場，並同步加強研發與國際人才布局，為下一階段的全球市場導入做好準備。

展望2025年下半年，飛捷科技將持續推動「從硬體到解決方案」的轉型，結合軟體服務與AI技術創新，以軟硬體整合與解決方案導向強化營運結構，推動公司邁向更具全球競爭力的發展格局。