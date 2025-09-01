宏齊因無人機應用 連兩日開盤即漲停

LED封裝廠宏齊（6168）受惠於積極布局高階應用市場，尤其成功切入無人機供應鏈，帶動買盤湧入。今早開盤以漲停價22.95元開出並鎖住，為連續第二個交易日開盤即漲停，盤中股價已創下逾半年以來高點

宏齊積極轉型，將重心放在高毛利的紅外線IR與Mini LED產品。其中，公司開發的VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）產品已開始小量應用於無人機測距，順利切入無人機供應鏈。此外，公司的封裝技術也獲應用於機器人關節等高階產品，並持續開拓車用與生技醫療等新客戶，為未來營運增添動能。

宏齊雖然上半年受到業外匯損影響，每股虧損0.1元，但第2季本業已轉虧為盈。公司預估下半年營運表現將與上半年及去年同期持平，並看好紅外線與Mini LED兩大產品線將是主要成長動能。