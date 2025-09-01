大聯大旗下共創智能 取得AEO資格

半導體通路大廠大聯大（3702）旗下共創智能宣布，經過認證，已取得安全認證優質企業（AEO）資格，該公司執行長葉福海近日率AEO小組成員至台北關領證，由關務長黃漢銘頒發證書。

共創智能成立於2002年，主要從事電子零組件倉儲物流服務。葉福海表示，藉由導入AEO過程，可檢視公司安全體系，改善作業流程，提升服務品質，並落實與貫徹倉儲業安全、迅速的核心價值。此次通過AEO認證，除了公司員工的共同努力，也感謝台北關AEO小組在導入過程中給予寶貴意見，才能順利在原定計畫時程內取得認證。

台北關指出，海關持續與其他國家簽署AEO相互承認協議，使我國貨物在他國也能享受快速通關便捷的有利環境。目前我國已與美國、新加坡、以色列、韓國、澳大利亞、日本、印度、紐西蘭、瓜地馬拉及加拿大完成AEO相互承認協議簽署，凡是我國AEO業者的貨物出口至上述國家，均可享有降低進口貨物查驗比率等快速通關優惠。