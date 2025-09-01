快訊

首度曝光！台積電2奈米洩密案 3內鬼工程師移審智財法院

北一女校長開學日宣布 「參加明年學測」與學生並肩作戰

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

宏達電 AI 眼鏡開賣、股價 High 翻狂飆半根停板 這幾檔概念股同慶

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

宏達電（2498）AI智慧眼鏡VIVE Eagle 1日正式銷售，由台灣大哥大（3045）獨賣。Meta也將發表顯示智能眼鏡Celeste，今日由宏達電帶動AI概念股勁揚。宏達電早盤直衝到76.9元，第一個小時交易量接近8萬張，交投相當熱絡。

今早強漲者還包括具AI眼鏡概念的光學鏡片澤米（6742）、Mets Lens與微型感測器采鈺（6789）、PCB材料達邁（3645）、騰輝-KY（6672）、Micro LED 宏齊（6168）、微型顯示元件英濟（3294）及整機的佐臻（4980）。

富邦投顧表示，除了 Meta 與擁有 Ray-Ban（雷朋）、Oakley 等品牌的眼鏡製造商 EssilorLuxottica 合作之外，既有的 AR 智能眼鏡品牌雷鳥、Rokid 結合大語言模型推出 AI 眼鏡。 Google 也將與三星、Gentle Monster 和Warby Parker 合作，共同打造融合了 Gemini AI 助理功能的智慧眼鏡。中國大陸的華為、小米、Oppo、阿里巴巴、百度皆已有上市產品或原型機。

AR 眼鏡廠商、手機品牌、網路科技公司相繼切入 AI 眼鏡，預計相關供應鏈長期受惠。富邦投顧認為在高通與 Meta 智慧眼鏡長期的合作之下，高通將持續受惠 Meta AI眼鏡的成長。AI 眼鏡在消費市場普及仍須一段時間的功能升級，而其中更高規格的客製化或標準型 DRAM 必不可少。

AI Meta

延伸閱讀

材料揪伴 強攻AI眼鏡

華通、全新 瞄準五個月

Meta未獲泰勒絲等名人同意 創分身機器人調情

宏達電AI眼鏡夯 挹注業績

相關新聞

外資給噓聲！矽力*-KY 開盤重挫一度快跌停

矽力*-KY（6415）今（1）日開盤直墜至292元，並走低到282元，主要受到外資券商調降目標價。

電信三雄 衝遠距醫療

《通訊診療法》修正後上路一年，電信三雄中華電信（2412）、遠傳、台灣大積極搶進遠距醫療，隨著衛福部擴大在宅急重症、遠距...

神基奪伺服器 ODM 訂單

強固電腦廠神基（3005）集團衝刺新事業，子公司漢通科技切入AI伺服器機殼市場，並拿下品牌伺服器及ODM業者訂單，預期今...

衛福部長：6G+AI 可以做更多

台灣遠距醫療蓬勃發展，不僅遠距門診、在宅住院、居家血液透析（洗腎）、5G救護車，就連人在國外有緊急狀況，都可透過線上與國...

宏達電AI眼鏡夯 挹注業績

宏達電（2498）昨（29）日舉行法說會，看好新產品AI眼鏡「VIVE EAGLE」將於第4季開始貢獻營收，加上商用XR...

尾盤翻黑...台股收盤小跌3點、收24,233點 台積電力守平盤1160元

台股29日開高走低，早盤以24,438點、一度上漲逾300點，但後續不敵賣壓，終場最後一盤翻黑，收在24,233點，下跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。