宏達電 AI 眼鏡開賣、股價 High 翻狂飆半根停板 這幾檔概念股同慶
宏達電（2498）AI智慧眼鏡VIVE Eagle 1日正式銷售，由台灣大哥大（3045）獨賣。Meta也將發表顯示智能眼鏡Celeste，今日由宏達電帶動AI概念股勁揚。宏達電早盤直衝到76.9元，第一個小時交易量接近8萬張，交投相當熱絡。
今早強漲者還包括具AI眼鏡概念的光學鏡片澤米（6742）、Mets Lens與微型感測器采鈺（6789）、PCB材料達邁（3645）、騰輝-KY（6672）、Micro LED 宏齊（6168）、微型顯示元件英濟（3294）及整機的佐臻（4980）。
富邦投顧表示，除了 Meta 與擁有 Ray-Ban（雷朋）、Oakley 等品牌的眼鏡製造商 EssilorLuxottica 合作之外，既有的 AR 智能眼鏡品牌雷鳥、Rokid 結合大語言模型推出 AI 眼鏡。 Google 也將與三星、Gentle Monster 和Warby Parker 合作，共同打造融合了 Gemini AI 助理功能的智慧眼鏡。中國大陸的華為、小米、Oppo、阿里巴巴、百度皆已有上市產品或原型機。
AR 眼鏡廠商、手機品牌、網路科技公司相繼切入 AI 眼鏡，預計相關供應鏈長期受惠。富邦投顧認為在高通與 Meta 智慧眼鏡長期的合作之下，高通將持續受惠 Meta AI眼鏡的成長。AI 眼鏡在消費市場普及仍須一段時間的功能升級，而其中更高規格的客製化或標準型 DRAM 必不可少。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言