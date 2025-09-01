宏達電 AI 眼鏡開賣、股價 High 翻狂飆半根停板 這幾檔概念股同慶

宏達電（2498）AI智慧眼鏡VIVE Eagle 1日正式銷售，由台灣大哥大（3045）獨賣。Meta也將發表顯示智能眼鏡Celeste，今日由宏達電帶動AI概念股勁揚。宏達電早盤直衝到76.9元，第一個小時交易量接近8萬張，交投相當熱絡。

今早強漲者還包括具AI眼鏡概念的光學鏡片澤米（6742）、Mets Lens與微型感測器采鈺（6789）、PCB材料達邁（3645）、騰輝-KY（6672）、Micro LED 宏齊（6168）、微型顯示元件英濟（3294）及整機的佐臻（4980）。

富邦投顧表示，除了 Meta 與擁有 Ray-Ban（雷朋）、Oakley 等品牌的眼鏡製造商 EssilorLuxottica 合作之外，既有的 AR 智能眼鏡品牌雷鳥、Rokid 結合大語言模型推出 AI 眼鏡。 Google 也將與三星、Gentle Monster 和Warby Parker 合作，共同打造融合了 Gemini AI 助理功能的智慧眼鏡。中國大陸的華為、小米、Oppo、阿里巴巴、百度皆已有上市產品或原型機。

AR 眼鏡廠商、手機品牌、網路科技公司相繼切入 AI 眼鏡，預計相關供應鏈長期受惠。富邦投顧認為在高通與 Meta 智慧眼鏡長期的合作之下，高通將持續受惠 Meta AI眼鏡的成長。AI 眼鏡在消費市場普及仍須一段時間的功能升級，而其中更高規格的客製化或標準型 DRAM 必不可少。