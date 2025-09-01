不只宏達電！這檔早盤衝漲停 成AI 智慧眼鏡題材新飆股？

機構件廠英濟（3294）近期搭上AI眼鏡題材，不僅機光電整合的產品已出貨給客戶，且旗下轉投資事業擁有的微型投影機技術，被市場認為未來在AI眼鏡領域有很大的發揮空間，帶動早盤開高走高，強攻漲停板55.3元。

此外，英濟已開發出同時適用於企業經營管理以及大型醫院醫護專用AI分析軟體，目前已有客戶開始測試與採用。據悉，MegAi Assistant為英濟自主開發的智慧平台，結合英濟系統整合優勢、宏碁智慧裝置平台以及一流醫療研究機構的數據與洞察能力，打造個人化健康助理。

據悉，該平台可整合使用者的健檢、就診紀錄與即時生理數據比對，提供其健康建議、診療科別推薦與追蹤提醒，並可對醫師提供智能摘要與重要指標提示等，大幅提升診斷效率與精準度並能自動連續追蹤，優化診間體驗與醫病互動。