快訊

北一女校長開學日宣布 「參加明年學測」與學生並肩作戰

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

布魯斯威利罹失智症3年！愛妻驚爆讓他「搬家」 親證：最難的決定

不只宏達電！這檔早盤衝漲停 成AI 智慧眼鏡題材新飆股？

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

機構件廠英濟（3294）近期搭上AI眼鏡題材，不僅機光電整合的產品已出貨給客戶，且旗下轉投資事業擁有的微型投影機技術，被市場認為未來在AI眼鏡領域有很大的發揮空間，帶動早盤開高走高，強攻漲停板55.3元。

此外，英濟已開發出同時適用於企業經營管理以及大型醫院醫護專用AI分析軟體，目前已有客戶開始測試與採用。據悉，MegAi Assistant為英濟自主開發的智慧平台，結合英濟系統整合優勢、宏碁智慧裝置平台以及一流醫療研究機構的數據與洞察能力，打造個人化健康助理。

據悉，該平台可整合使用者的健檢、就診紀錄與即時生理數據比對，提供其健康建議、診療科別推薦與追蹤提醒，並可對醫師提供智能摘要與重要指標提示等，大幅提升診斷效率與精準度並能自動連續追蹤，優化診間體驗與醫病互動。

AI 平台 醫師

延伸閱讀

材料揪伴 強攻AI眼鏡

宏達電新推AI眼鏡⋯股價連日漲停！網酸炒作：越噴越爛

政府擬砸千億元打造機器人重鎮！概念股強攻 凌陽等四檔觸漲停

宏達電智慧眼鏡狂拉三漲停…重演VR炒作？網：炒題材有人要接就行

相關新聞

外資給噓聲！矽力*-KY 開盤重挫一度快跌停

矽力*-KY（6415）今（1）日開盤直墜至292元，並走低到282元，主要受到外資券商調降目標價。

電信三雄 衝遠距醫療

《通訊診療法》修正後上路一年，電信三雄中華電信（2412）、遠傳、台灣大積極搶進遠距醫療，隨著衛福部擴大在宅急重症、遠距...

神基奪伺服器 ODM 訂單

強固電腦廠神基（3005）集團衝刺新事業，子公司漢通科技切入AI伺服器機殼市場，並拿下品牌伺服器及ODM業者訂單，預期今...

衛福部長：6G+AI 可以做更多

台灣遠距醫療蓬勃發展，不僅遠距門診、在宅住院、居家血液透析（洗腎）、5G救護車，就連人在國外有緊急狀況，都可透過線上與國...

宏達電AI眼鏡夯 挹注業績

宏達電（2498）昨（29）日舉行法說會，看好新產品AI眼鏡「VIVE EAGLE」將於第4季開始貢獻營收，加上商用XR...

尾盤翻黑...台股收盤小跌3點、收24,233點 台積電力守平盤1160元

台股29日開高走低，早盤以24,438點、一度上漲逾300點，但後續不敵賣壓，終場最後一盤翻黑，收在24,233點，下跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。