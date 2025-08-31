快訊

上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊「龍象共舞」

立隆電、鈺邦 四檔聚焦

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

立隆電（2472）及鈺邦（6449）近期以來的股價呈現強勢，買盤布局其電池備援電力模組（BBU）及電容器等題材的成長空間；權證發行商表示，股價在高檔易震盪，可透過相關認購權證短線操作，挑選價外20%以內中長天期相關權證操作。

立隆電今年車用市場仍為主要營運動能，主要是車用市場hybrid電容應用持續提升，營收與獲利持續優化；另外，AI sever hybrid產品切入ODM廠，惟這塊營收占比還小，車用才是主要聚焦題材。

泰國廠第4季可以開始引進第一批設備、人員，預計2026年第1季將拿到基本認證，並開始推介。而汽車認證要到明年下半年。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達積極布局GB200/300伺服器，帶動BBU和超級電容需求，法人看好BBU和超級電容可望在GB300伺服器成為標準配件，因此具備超級電容技術能力的立隆電，成為市場注目焦點。

鈺邦捲繞型固態電容器市占率全球第一，為全球唯一上市固態電容廠商，產品可分為捲繞式固態電容占89%及晶片型固態電容占11%。

鈺邦今年第2季營收11.3億元，季增25.7%，年增39.1%，GB系列產品拉貨積極，今年下半年伺服器營收比重由2024年的11.2%提升至13.3%，伺服器營收占比未來將超過20%。

營收 伺服器

延伸閱讀

就市論勢／電源管理、BBU 可留意

BBU需求持續提升 法人：點讚兩檔台廠供應鏈將受惠

台積電穩盤、BBU強勢 台股漲97點達24431點創新高

BBU概念 兩檔標配股

相關新聞

投資 AI 鏈 別盲目追高

輝達（NVIDIA）財報穩健但指引欠缺驚喜，無法滿足市場對其高漲股價所寄予的期待，且資料中心營收低於預期、與中國大陸市場...

聚和屏科廠 明年初動工

化工大廠聚和（6509）斥資35億元打造的屏東新廠計劃持續推進。該公司指出，新廠開工歷經修改將於明年初啟動，但力拚202...

大田獲大單 越南廠投產

高爾夫球具代工業者大田（8924）和鉅明新投資的越南廠相繼投產。其中，大田目前獲美系品牌商訂單加持，以租廠房方式運作的B...

東友揮軍無人機 報捷

東友科技（5438）揮軍無人機報捷，已成功將既有3D列印技術導入多家無人機廠商進行產品驗證，無人機相關軟體也打入政府單位...

廣積強推新品 鎖定智慧工廠

工業電腦廠廣積（8050）衝刺邊緣AI業務，推出最新「AES100強固型可擴充邊緣AI電腦系統」，鎖定智慧工廠自動化、工...

電信三雄衝遠距醫療

《通訊診療法》修正後上路一年，電信三雄中華電信（2412）、遠傳、台灣大積極搶進遠距醫療，隨著衛福部擴大在宅急重症、遠距...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。