金像電、世芯 認購夯

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

金像電（2368）與世芯-KY（3661）可望受惠ASIC訂單挹注，未來業績仍具成長空間，吸引法人持續關注布局。

金像電今年下半年泰國廠正式量產，持續進行產能擴建，以迎接2026年ASIC AI商機。金像電泰國廠第3季量產，第一期滿載產值為每月3億元，加計台灣及中國大陸廠區，總產值將擴充至每月53.5億元，較2024年底每月產值32億元成長67%。

金像電擅長伺服器及網通板，並在多層厚板上具技術實力，明年掌握四大CSP ASIC AI訂單，加上800G Switch滲透率提升，也將對產能有所消耗，故明年擬擴大泰國廠產能滿載產值擴充至每月合計13億至16億元。今年第3季ASIC AI訂單持續強勁，第4季接續網通Switch訂單動能轉強，在高階多層板良率佳且訂單掌握度提升下，金像電今年獲利表現可期。

展望明年，ASIC AI訂單明確，CSP業者掌握度覆蓋更廣更全面，加上800G Switch滲透率提升，預期高階網通板+AI伺服器占金像電營收將攀升至60%以上。連結金像電的相關權證有金像電兆豐58購01（031808）、金像電統一57購04（031279）。

目前雲端廠均有自行前端設計能力，但有成本樽節的考量，也需要後段服務廠商提供支援，而具有量大實績的設計服務商，將仍是客戶選擇標的，ASIC目標市場規模龐大。世芯-KY預期今年下半年營收低迷，不過隨NRE比重攀升，包括3奈米案件由今年第2季遞延到第3季tape out、案件由N7／N5升級到N3／N2，將帶動今年下半年毛利率攀升，下半年獲利應至少能與上半年比擬。

另外，明年開始量產晶片將顯著攀升，不過，世芯-KY明年毛利率將至少與2024年持平或更佳。北美雲端大廠2奈米案件kick off中，動能將延續至2029年，並且未來數年營收CAGR可與其餘領頭廠商相比擬，反映世芯-KY態度更為正向樂觀。世芯-KY偕同IP供應商Synopsys、高速傳輸介面晶片商Astera labs，共同聯手以期爭取未來更多開案，未來設計服務內容，可望自AI加速器往I／O 晶片、memory bridge等更多元化拓展。

ASIC 金像電

