為開發低碳能源、達到淨零排放，氫能成為重要能源方案之一。

據了解，財政部、經濟部兩部會正著手研議將「氫能設備投資」納入《產業創新條例》第10條之1「節能減碳」投資抵減適用範圍，在子法中訂定，可避免修法曠日廢時。

台灣淨零排放路徑2022年3月公布後，氫能列屬能源部門重點規劃項目之一，經濟部提出減碳旗艦行動計畫，透過氫能供給、基礎設施、氫能應用三大主軸，及政府支持與國際合作兩大配套，加上低碳氫氨能區域中心的示範場域，加速氫能技術發展與落地使用。

產創條例新修條文中已新增「節能減碳」，官員解釋，依規定，經濟部產業發展署會與財政部討論，另訂投資抵減適用範圍等相關事項辦法讓業者來遵循，所以希望在適用範圍內，直接納入氫能設備投資。