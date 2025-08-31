快訊

上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊「龍象共舞」

材料揪伴 強攻 AI 眼鏡

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
材料-KY董事長王克璋。聯合報系資料照
搶攻AI眼鏡市場熱潮，材料-KY（4763）今年以來積極深化與義大利公司，雙方將攜手利用材料在高端醋酸光學材料供應能力，合作開發出升級版的AI智慧眼鏡，搶進Meta與Luxottica合作開發的AI智慧眼鏡供應鏈。

材料指出，如今材料已是全球前三大膠框眼鏡原料供應廠，全球每五支眼鏡中，就有四支來自材料-KY的醋酸纖維。對於這項計畫，材料-KY昨（31）日表示，公司已送出醋酸光學材料50至100公斤給合作夥進行測試中，目前正等待對方的正面回應。

材料-KY今年股東會時曾說明，正積極深化與義大利Mazzucchelli公司的合作，拓展高端醋酸光學材料供應能力，特別針對Meta 與 Luxottica 合作開發的 AI 智慧眼鏡計畫進行材料技術的同步升級。

材料-KY董事長王克璋曾說明，AI眼鏡市場需求預估在2026年強力爆發，材料-KY目前為全球高品質塑膠級醋片材料供應商，除致力於光學鏡框原材料的創新與穩定供應之外，將以塑膠級醋片材料搶攻AI眼鏡市場。

材料-KY認為，高品質塑膠級醋片材料生產的鏡框具有輕量化、高彈性、可撓性佳、透明及穿戴型體記憶等特性，預計用於AI眼鏡使用上，可以開發15克輕量化效果；且由於AI眼鏡本身必需包覆電池、晶片、電路板等，以高品質塑膠級醋片材料的內嵌效果最佳。

隨著AI技術快速發展，AR/VR眼鏡已成為新世代消費電子的重要產品。根據《2025 年AI/AR眼鏡產業研究報告》，全球AI眼鏡市場於2024年已突破年銷量 152萬副，並預計在2030年前攀升至年銷量9,000萬副，成為未來成長潛力最為可觀的應用場景之一。

