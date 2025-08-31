逸達（6576）近日宣布，該公司晚期前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI三個月劑型已獲美國食品藥物管理局（FDA）核准藥證，將透過授權夥伴Intas美國子公司Accord負責銷售。

逸達昨（31）日表示，將在8月份獲得新台幣1億元以上的里程碑金收人；公司明年下半年起美、中兩大市場業績也將開始爆發。

逸達的前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI三個月劑型，日前通過美國FDA新藥申請審查核可，這是繼CAMCEVI六個月劑型在2021年5月取得美國藥證後的另一項更大的突破。逸達財務長詹孟恭表示，美國前列腺癌藥物市場分為一個月、三個月、四個月及六個月劑型，市場規模最大的三個月劑型年銷量達45萬劑，比六個月劑型多出1.25倍，在其他國家三個月劑型更完全佔了市場主導地位。

逸達CAMCEVI六個月劑型在2021年獲得美國上市許可之後，除了前期已獲得高額授權金之外，也在取得美國藥證不久獲得約新台幣1億元的里程金。詹孟恭表示，這次CAMCEVI三個月劑型再次獲得美國藥證，公司將再次獲得一筆新的里程金，預期金額高過1億元，將反應在今年8月營收中。

針對CAMCEVI三個月劑型上市時間，詹孟恭說明，在Accord公司正式開賣這項藥物之前，仍有兩個動作要進行，一是向美國聯邦醫療保健中心申請新的J-Codes，這將有助於商業保險獲得高於CAMCEVI六個月劑型的價格；另外，CAMCEVI三個月劑型正式上市之前，還需要再完成三次批量生產。這兩個流程走完，估計要到2026年下半年正式在美國市場開賣。

逸達各項藥品在世界各國正一步一步推進市場，CAMCEVI三個月劑型在歐盟及英國都已在今年上半年提出藥證申請；中國大陸進展較慢，透過授權夥伴中國長春金賽藥業，CAMCEVI六個月劑型有望在明年中正式開賣。

詹孟恭說明，為了因應CAMCEVI六個月及三個月劑型陸續在各國上市，授權夥伴Intas集團正在評估將原有的法國生產基地，擴大到印度、中國都能設立新的生產基地。此外，逸達CAMCEVI的另一項適應症兒童中樞性性早熟的三期臨床試驗，將在今年年底之前公布數據，一旦順利後，未來上市後藥價將比現有的前列腺癌價格高出20倍。