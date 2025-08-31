快訊

上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊「龍象共舞」

逸達癌藥賣向美國

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
逸達生技小檔案
逸達生技小檔案

逸達（6576）近日宣布，該公司晚期前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI三個月劑型已獲美國食品藥物管理局（FDA）核准藥證，將透過授權夥伴Intas美國子公司Accord負責銷售。

逸達昨（31）日表示，將在8月份獲得新台幣1億元以上的里程碑金收人；公司明年下半年起美、中兩大市場業績也將開始爆發。 

逸達的前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI三個月劑型，日前通過美國FDA新藥申請審查核可，這是繼CAMCEVI六個月劑型在2021年5月取得美國藥證後的另一項更大的突破。逸達財務長詹孟恭表示，美國前列腺癌藥物市場分為一個月、三個月、四個月及六個月劑型，市場規模最大的三個月劑型年銷量達45萬劑，比六個月劑型多出1.25倍，在其他國家三個月劑型更完全佔了市場主導地位。

逸達CAMCEVI六個月劑型在2021年獲得美國上市許可之後，除了前期已獲得高額授權金之外，也在取得美國藥證不久獲得約新台幣1億元的里程金。詹孟恭表示，這次CAMCEVI三個月劑型再次獲得美國藥證，公司將再次獲得一筆新的里程金，預期金額高過1億元，將反應在今年8月營收中。

針對CAMCEVI三個月劑型上市時間，詹孟恭說明，在Accord公司正式開賣這項藥物之前，仍有兩個動作要進行，一是向美國聯邦醫療保健中心申請新的J-Codes，這將有助於商業保險獲得高於CAMCEVI六個月劑型的價格；另外，CAMCEVI三個月劑型正式上市之前，還需要再完成三次批量生產。這兩個流程走完，估計要到2026年下半年正式在美國市場開賣。

逸達各項藥品在世界各國正一步一步推進市場，CAMCEVI三個月劑型在歐盟及英國都已在今年上半年提出藥證申請；中國大陸進展較慢，透過授權夥伴中國長春金賽藥業，CAMCEVI六個月劑型有望在明年中正式開賣。

詹孟恭說明，為了因應CAMCEVI六個月及三個月劑型陸續在各國上市，授權夥伴Intas集團正在評估將原有的法國生產基地，擴大到印度、中國都能設立新的生產基地。此外，逸達CAMCEVI的另一項適應症兒童中樞性性早熟的三期臨床試驗，將在今年年底之前公布數據，一旦順利後，未來上市後藥價將比現有的前列腺癌價格高出20倍。

美國 新台幣

延伸閱讀

泰勒絲婚禮也將拉高美國GDP？情感經濟鏈太威 曾被寫入Fed褐皮書

美簽證加收250元保證金10月1日生效 川普新制再傷觀光業

川普關稅被裁定非法 多國談判陷困惑、困擾

不滿被逼擴大採購美國米 日貿易談判代表訪美喊停

相關新聞

投資 AI 鏈 別盲目追高

輝達（NVIDIA）財報穩健但指引欠缺驚喜，無法滿足市場對其高漲股價所寄予的期待，且資料中心營收低於預期、與中國大陸市場...

大田獲大單 越南廠投產

高爾夫球具代工業者大田（8924）和鉅明新投資的越南廠相繼投產。其中，大田目前獲美系品牌商訂單加持，以租廠房方式運作的B...

聚和屏科廠 明年初動工

化工大廠聚和（6509）斥資35億元打造的屏東新廠計劃持續推進。該公司指出，新廠開工歷經修改將於明年初啟動，但力拚202...

東友揮軍無人機 報捷

東友科技（5438）揮軍無人機報捷，已成功將既有3D列印技術導入多家無人機廠商進行產品驗證，無人機相關軟體也打入政府單位...

廣積強推新品 鎖定智慧工廠

工業電腦廠廣積（8050）衝刺邊緣AI業務，推出最新「AES100強固型可擴充邊緣AI電腦系統」，鎖定智慧工廠自動化、工...

電信三雄衝遠距醫療

《通訊診療法》修正後上路一年，電信三雄中華電信（2412）、遠傳、台灣大積極搶進遠距醫療，隨著衛福部擴大在宅急重症、遠距...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。