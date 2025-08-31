快訊

上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊「龍象共舞」

竑騰上櫃 蜜月行情甜

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予竑騰董事長王獻儀（左），恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予竑騰董事長王獻儀（左），恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供

先進封裝設備廠竑騰（7751）於8月26日正式掛牌上櫃，是今年來第22家新增上櫃的公司。主辦券商為台新證券，承銷價360元。掛牌以來四個交易日股價大漲140元收在500元，漲幅高達38.8%，大走新股上櫃蜜月行情。

竑騰主要從事半導體封測製程設備的研發、製造及銷售，主要產品為封裝主製程設備及相關生產治具，以及視覺檢測設備，主要銷售對象為日月光、矽品等全球知名封測大廠。

竑騰2024年度合併營收11.4億元，每股稅後純益（EPS）11.96元，賺超過一個股本；2025年上半年度合併營收8億元，EPS為8.07元。

竑騰具有點膠、植片、壓合等半導體封裝製程的核心技術，將導熱膏、石墨烯、金屬導熱片等多種散熱材料應用於封測製程，配合自行開發之高精度點膠閥、植片頭及壓合治具，降低晶片、熱介面材料及散熱片壓合後產生氣泡或溢膠之風險，進而提升散熱效率。

竑騰在機台設計初期，即考量客戶日後擴充及整合的需求，採用模組化設計，方便客戶進行機台之調整及串接。竑騰藉由多年來累積的經驗，為客戶提供完整的製程生產方案，隨全球AI、高效能運算（HPC）等高效散熱需求應用持續增加，將進一步推升散熱製程設備之需求。

櫃買中心表示，半導體產業向來是櫃買市場的特色產業聚落，上櫃半導體公司約占總市值三成，為上櫃市值第一大產業，期待竑騰掛牌後透過資本市場的助力，強化公司治理、營運管理、提升知名度及吸引優秀人才，櫃買中心將持續扶植中小微型及優質企業進入資本市場，進一步推動半導體產業的發展，強化臺灣在全球市場上的競爭優勢。

半導體 櫃買中心

延伸閱讀

友霖上櫃 攻利基藥品

櫃買生力軍 將增三檔

飆股金居驚爆違約交割1,093萬元 今年上市櫃第八起案例

樺晟電子遭下櫃終止買賣…公司聲請假處分 法院裁准提出2.3億擔保金

相關新聞

投資 AI 鏈 別盲目追高

輝達（NVIDIA）財報穩健但指引欠缺驚喜，無法滿足市場對其高漲股價所寄予的期待，且資料中心營收低於預期、與中國大陸市場...

聚和屏科廠 明年初動工

化工大廠聚和（6509）斥資35億元打造的屏東新廠計劃持續推進。該公司指出，新廠開工歷經修改將於明年初啟動，但力拚202...

大田獲大單 越南廠投產

高爾夫球具代工業者大田（8924）和鉅明新投資的越南廠相繼投產。其中，大田目前獲美系品牌商訂單加持，以租廠房方式運作的B...

東友揮軍無人機 報捷

東友科技（5438）揮軍無人機報捷，已成功將既有3D列印技術導入多家無人機廠商進行產品驗證，無人機相關軟體也打入政府單位...

廣積強推新品 鎖定智慧工廠

工業電腦廠廣積（8050）衝刺邊緣AI業務，推出最新「AES100強固型可擴充邊緣AI電腦系統」，鎖定智慧工廠自動化、工...

電信三雄衝遠距醫療

《通訊診療法》修正後上路一年，電信三雄中華電信（2412）、遠傳、台灣大積極搶進遠距醫療，隨著衛福部擴大在宅急重症、遠距...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。