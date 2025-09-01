高爾夫球具代工業者大田（8924）和鉅明新投資的越南廠相繼投產。其中，大田目前獲美系品牌商訂單加持，以租廠房方式運作的B廠下半年訂單已滿載；而鉅明的高球桿頭零組件廠第4季投產，對營運貢獻可於明年發酵。

法人表示，大田規劃以自購的越南6萬多平方公尺土地，興建兩棟樓地板面積各有2萬多平方公尺的A廠外，並租用同個工業區內一座B廠現有廠房營運。

其中，B廠已於今年6月完成設備安裝，已在7月進行試營運後，在美系品牌商敲定新品訂單下，陸續於8月起開始為美系品牌商出貨，預計將逐步拉高達每月10萬支的滿載產能。

至於A廠方面，目前工程進度也相當順利，原本需要一年完成工程，可縮短到八到十個月，預定10月可望完成主體設備，力拚明年初開始量產，未來月產能規劃為30萬支。

鉅明方面，為配合客戶長線需求，正推進越南投資案，已在同奈省工業區購地，並分兩階段推進建廠計畫；第一期廠房與生產設備已就位，依據執照申請與通關作業進度，目標在今年第4季前啟動試產作業。

越南廠產線以金屬粉末射出成型（MIM）技術為主，具備高度塑形能力，與傳統CNC加工或鑄造方式相比，不僅成本更具優勢，生產時程也較短，初期將聚焦於高爾夫球具所需的螺絲、螺帽等特殊規格配件，供應其主力客戶。