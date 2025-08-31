亞果衝銷售 擬明年掛牌

亞果遊艇（7566）斥資10億元建置的「亞果台中國際遊艇碼頭」啟用，董事長侯佑霖宣布，亞果將在台中港規劃全台第一座遊艇海上保稅倉及遊艇展銷中心，全力拓展遊艇銷售業務，亞果也計畫於明年申請股票上櫃。

侯佑霖透露，目前國內除了東哥等遊艇外，國外包括義大利、法國、德國、英國、波蘭、芬蘭及美國等遊艇業者，都紛紛來台探路，展現積極搶攻台灣市場的企圖心。亞果旗下的亞平遊艇開發，目前已代理波蘭Galeon、義大利Cranchi等七家遊艇。

另外，侯佑霖表示，繼台中港之後，亞果基隆八斗子國際遊艇碼頭BOT案預計10月底與基隆市政府簽約，而台北港國際遊艇碼頭已簽約，力拚2027年完成環島遊艇港海上建設的目標。

亞果近期在全新落成的亞果台中港遊艇碼頭，舉辦首屆「台中亞果遊艇嘉年華」，吸引40多家國際頂尖品牌與相關業者參與，同步宣告台中唯一、也是中台灣首座大型國際級遊艇碼頭正式啟用。

後續基隆八斗子國際遊艇碼頭將規劃186個船席，並有百貨商場及飯店等設施，台北國際遊艇碼頭規劃57個船席，連同高雄、台南、澎湖及台中，亞果遊艇碼頭船席合計將達653個船席。

亞果台中港國際遊艇碼頭第一期啟用的48個船席，目前已售出20席，售出率超過四成，反應相當熱絡。