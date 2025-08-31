神基奪伺服器 ODM 訂單
強固電腦廠神基（3005）集團衝刺新事業，子公司漢通科技切入AI伺服器機殼市場，並拿下品牌伺服器及ODM業者訂單，預期今年相關業務營收有望達到1億元至2億元，較成立初期的千萬元規模倍數增長。
漢通科技AI伺服器機殼主要在台灣林口廠生產，今年第2季開始逐步放量。法人預估，隨著神通科技營運快速放大助陣，神基母以子貴，集團AI伺服器業務將持續向上。
此外，與神基同為聯華神通集團的神達近年伺服器業務持續成長，且為美國星際之門（Stargate Project）AI伺服器供應商之一，法人看好神基有機會透過神達AI伺服器業務，間接打入星際之門資料中心商機，提供伺服器機殼及機櫃。
整體營運方面，神基受惠強固電腦、綜合機構件、汽車機構件等業務成長，前七月營收224.8億元，為同期最佳，年增10.1%。
展望後市，神基董事長黃明漢先前指出，看好下半年營運優於上半年，有望逐季成長，全年營收年增7%至12%的目標不變，2026年業績也有望年增雙位數百分比。
毛利率方面，神基今年第2季為33.58%，優於預期，主要受惠產品組合較佳，公司預期下半年毛利率將持平上半年的32.36%，具體狀況仍取決於實際產品組合。
