衛福部長：6G+AI 可以做更多

台灣遠距醫療蓬勃發展，不僅遠距門診、在宅住院、居家血液透析（洗腎）、5G救護車，就連人在國外有緊急狀況，都可透過線上與國內專業醫生進行諮詢。將於今（1）日接任衛福部長的石崇良，一路來看著遠距醫療發展，石崇良在擔任健保署長期間受訪時指出，3G、4G做不到，5G做到了，未來6G加上AI可以做更多。

石崇良認為，5G傳播技術已經克服傳輸障礙的即時性需求，電子設備輔助補足面對面診療的落差，科技讓遠距醫療成真，

展望未來，石崇良認為，遠距醫療，傳輸是最基本條件，好的傳輸速度及低延遲品質，5G實現即時影像，未來進入6G時代，可解決即時傳輸超音波跟電腦斷層的需求，導入AI，打造個人化疾病風險預測，達到精準健康。