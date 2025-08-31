電信三雄衝遠距醫療
《通訊診療法》修正後上路一年，電信三雄中華電信（2412）、遠傳、台灣大積極搶進遠距醫療，隨著衛福部擴大在宅急重症、遠距急門診與居家血液透析，電信業者下一步要全面導入症狀判讀、照護紀錄、預警模型等AI應用。
中華電信表示，自主研發「SynDr. 遠距醫療視訊平台」，整合雲端即時錄影、符合資安規範、貼近實體門診流程，除遠端視訊看診，還可應用在宅急症照護，自主研發「在宅住院監測系統（RPM）」則與社區醫療團隊合作，透過AIoT生理量測裝置，打造多方即時互動模型，提高在宅照護品質。
中華電信近期也積極跨域結盟，攜手盛弘醫藥集團旗下翰鼎數位、凱基銀行，打造「台灣基層診所視訊診療系統（Health-online）」，並與醫師公會全聯會、玉山銀行及資拓宏宇共同組成「健康台灣智慧醫療大聯盟」。
遠傳則以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術為基礎，自主研發「5G遠距診療平台」，打破距離限制，已經從偏鄉做到都市，提升醫療照護資源可近性和效率，以單一雲端平台串連22家大型醫院、七種以上跨專科醫療服務，打造連續式醫療照護服務，更前進海外市場，搶進帛琉及印尼。
遠傳也投入在宅急症照護計畫，同時位基層醫療機構打造「Health健康+ 遠傳Cloud HIS」雲端醫療資訊系統，一站掌握病患生理數據及電子病歷，提升醫師診療效率。
台灣大則從企業通訊與AI應用出發，打造智慧醫療通訊解決方案，協助醫療院所因應遠距診療新常態，強化跨部門溝通、醫病協作與語音紀錄等關鍵流程。
台灣大指出，以M+企業通訊解決方案為基礎，推動醫療通訊數位轉型。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言