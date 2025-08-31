東友揮軍無人機 報捷

東友科技（5438）揮軍無人機報捷，已成功將既有3D列印技術導入多家無人機廠商進行產品驗證，無人機相關軟體也打入政府單位應用，成為台灣無人機國家隊的一員。因應客戶需求，東友正加速建置新生產基地，為後續無人機等業務預做準備，奠定產能擴充基礎。

東友強調，以無人機為核心，結合既有3D列印技術，搶攻高成長潛力的利基市場，並正積極建立「無人機自主飛行平台」，專注於邊緣運算與AI系統整合，目標是基於現有3DP技術在無人機應用基礎上，深化為機電整合系統供應商。

東友透露，公司已完成無人機地面站軟體開發並通過資安認證，成功打入政府單位應用。

此外，東友利用自身獨有的TIS 3DP技術，與第三方合作提供無人機「減重與無須開模」的解決方案，不僅能為客戶大幅降低成本，也強化東友在無人機供應鏈中的獨特優勢。

東友表示，已成功將3D列印技術導入多家無人機廠商進行產品驗證，公司正加速建置新生產基地，為後續無人機等需求預做準備，為產能擴充奠定基礎。

東友預期，無人機相關應用將於下半年將開始貢獻營收。法人看好，隨著無人機相關業務布局逐步發酵，將成為東友未來成長的關鍵動能。

展望下半年，東友強調，公司也藉由東莞與觀音兩地工廠的彈性製造優勢，強化客戶關係並積極爭取新增ODM代工訂單。公司持續管控庫存水位、優化人力結構與流程效率，為公司中長期轉型增添成長動能。東友期待透過核心業務的強化與無人機業務的加速拓展，在市場變化中穩健發展。

東友並在標籤印表機與寬幅噴繪機市場耕耘有成，工業切割機與彩色標籤機持續穩定出貨。展望下半年，東友表示，公司將積極投入UV噴墨技術研發，提升產品競爭力。未來更計劃結合彩色噴墨與3D列印技術，擴大設備型號與產能，並評估進入彩色工業標籤機與寬幅繪圖機市場的可行性。