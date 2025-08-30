桓鼎出清陸企 BHHK 持股

桓鼎-KY（5543）昨（29）日召開臨時股東會，通過處分集團全資子公司Buima Holding Limited百分之百持有之Buima Holding Hong Kong Limited（BHHK）全部股權案。桓鼎指出，近年中國大陸內銷市場競爭加劇而持續虧損，將聚焦綠色能源業務為營運重心，處分案預期有助於強化集團資產結構與財務表現。

BHHK主營大陸內銷金屬建材業務，2025年上半年中國金屬內銷業務占營收比為7.7％。桓鼎2025年上半年合併營收14.84億元，年減14.1％，受大陸內銷金屬建材業務整體產能稼動率下滑，加上新台幣大幅升值產生業外匯兌損失，使得上半年稅後淨損6,092萬元，每股淨損1.35元，較去年同期衰退。

桓鼎指出，聚焦打造新世代儲能用能解決方案商，全力衝刺綠能事業轉型目標，今年上半年營運排除大陸金屬內銷業務虧損影響，上半年仍為獲利、稅後淨利為351.8萬元。

桓鼎已於8月13日脫離全額交割並恢復普通交割方式，在綠色能源業務方面，今年加大布局歐洲，下半年規劃於荷蘭地區增設兩座EV充電示範案場，同步積極參與國際重要展會，以擴大儲能牆產品的能見度與應用場景。