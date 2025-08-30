桓鼎出清陸企 BHHK 持股

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

桓鼎-KY（5543）昨（29）日召開臨時股東會，通過處分集團全資子公司Buima Holding Limited百分之百持有之Buima Holding Hong Kong Limited（BHHK）全部股權案。桓鼎指出，近年中國大陸內銷市場競爭加劇而持續虧損，將聚焦綠色能源業務為營運重心，處分案預期有助於強化集團資產結構與財務表現。

BHHK主營大陸內銷金屬建材業務，2025年上半年中國金屬內銷業務占營收比為7.7％。桓鼎2025年上半年合併營收14.84億元，年減14.1％，受大陸內銷金屬建材業務整體產能稼動率下滑，加上新台幣大幅升值產生業外匯兌損失，使得上半年稅後淨損6,092萬元，每股淨損1.35元，較去年同期衰退。

桓鼎指出，聚焦打造新世代儲能用能解決方案商，全力衝刺綠能事業轉型目標，今年上半年營運排除大陸金屬內銷業務虧損影響，上半年仍為獲利、稅後淨利為351.8萬元。

桓鼎已於8月13日脫離全額交割並恢復普通交割方式，在綠色能源業務方面，今年加大布局歐洲，下半年規劃於荷蘭地區增設兩座EV充電示範案場，同步積極參與國際重要展會，以擴大儲能牆產品的能見度與應用場景。

延伸閱讀

桓鼎臨股會通過處分中國BHHK股權 聚焦綠能、深化歐洲儲能布局

道達爾能源攜手行競科技 瞄準EV、儲能與AI數據中心市場

川普怒了重批數位稅！稱歧視美企偏袒陸企 將祭巨額關稅限制晶片出口

金融時報：中國高層不滿盧特尼克「上癮」說 出手阻擋陸企採購H20晶片

相關新聞

燁輝9月內銷開漲盤

燁輝（2023）昨（29）日以漲盤開出9月分內銷價格，兩大主力產品鍍鋅、烤漆每公噸均調漲600元，10月外銷價維持平盤。

中鋼連四虧 7月淨損收斂

中鋼（2002）昨（29）日公布7月自結財務數字，稅前淨損8.4億元，連四個月虧損，較6月收斂；前七月稅前淨損24.08...

捷流訂單能見度六個月

AI產業熱，台灣閥門大廠捷流（4580）董事長楊大中昨（29）日表示，受惠半導體、電子科技等產業積極啟動興建新廠計劃，加...

中鼎拿下中油七接標案

有逐步走出美國工程案踩雷風暴的中鼎（9933），近期以296億元拿下中油「洲際LNG接收站站區興建統包工程」；中鼎表示，...

正德看好散裝船後市

正德（2641）昨（29）日舉行法說會，該公司表示，現有旗下22艘船舶以長約為主，預期下半年散裝船的營運市況比上半年好，...

一周熱門零股／交投降溫 0050仍是焦點

台股本周焦點在於美國政府確定入股英特爾、輝達第2季財報與第3季展望等焦點，行情在創新高後又拉回整理，零股投資人縮手觀望，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。