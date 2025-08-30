宏達電 AI 眼鏡夯 挹注業績

宏達電（2498）昨（29）日舉行法說會，看好新產品AI眼鏡「VIVE EAGLE」將於第4季開始貢獻營收，加上商用XR業務的穩健成長，預期下半年營運表現將優於上半年。

台灣大哥大獨家銷售宏達電「HTC VIVE Eagle AI眼鏡」，9月1日正式開賣，台灣大指出，觀察預購狀況，八成以上選1,399元以上高資費。

宏達電表示，近年積極布局B2B市場，非硬體業務成長顯著，並與多個國際夥伴建立合作。尤其在醫療照護領域，與美國AT&T、Mynd Immersive等公司合作，將沉浸式XR治療平台導入超過150家高齡照護機構，為美國最大規模的沉浸式照護計畫。

在海外布局方面，宏達電指出，加速拓展日本市場，與NTT Communications簽署合作備忘錄，推動大場域實境娛樂技術落地。該技術支援超過1,000平方公尺的自由移動，在歐洲與台灣等地應用於多場沉浸式展覽。

宏達電強調，公司正從硬體製造商轉型為提供完整生態系服務的企業。包括Viveverse平台及Vive Arts等非硬體業務，有望成為下半年營收成長的主要動能，為整體營運挹注強勁助力。

宏達電在藝術與教育市場也取得突破，透過Vive Arts與巴黎國家歌劇院、大英博物館等頂級機構攜手，運用XR技術進行藝術文化的保存與活化。