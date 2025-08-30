儒鴻（1476）今年谷底已過，出貨展望保持樂觀，新品持續推出，利潤率將逐漸轉佳。今年第2季營收97.1億元，季增3.7%；稅後純益6億元，季減64.2%，年減65.3%；每股純益（EPS）為2.19 元。主要來自匯率波動造成原物料成本較高及高額匯損。

今年8月原物料使用5月採購的批次，預期毛利率將會有所回升。儒鴻營運谷底已過，且出貨仍表現強勁，在新品持續推出下，關稅影響也將逐漸轉佳。法人表示，目前感恩節、耶誕節的訂單未見下修，比預期要好，訂單能見度恢復至六個月，部分訂單已排至明（2026）年1、2月。

權證券商建議，看好儒鴻後市股價表現的投資人，建議利用價外20%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（兆豐證券提供、記者廖賢龍整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）