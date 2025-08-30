智邦 押價內外20%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

智邦（2345）受惠美系資料中心客戶加速器與交換器產品需求快速成長，自4月開始，營收逐月創高，第2季營收季增逾四成。法人看好智邦第3季仍處資料中心備貨旺季，營收可望持續成長。

法人表示，智邦因美系資料中心客戶為加速自家ASIC伺服器布建需求，AI相關產品需求自第2季起持續快速成長，通用型伺服器與AI伺服器所搭配的高階 400G 與 800G 網路交換器需求也隨之增加，因此上修智邦第3季營收預估。除營收成長，營業淨利率預估也將呈現季增。

權證發行商表示，看好智邦後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內，有效天期150天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（元富證券提供，記者何佩儒整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

尾盤翻黑...台股收盤小跌3點、收24,233點 台積電力守平盤1160元

看好AI伺服器！外資大升川湖、奇鋐等七檔AI股目標價 調幅均逾25%

ASIC供應鏈 營運熱轉

全民權證／智邦 兩檔閃金光

相關新聞

燁輝9月內銷開漲盤

燁輝（2023）昨（29）日以漲盤開出9月分內銷價格，兩大主力產品鍍鋅、烤漆每公噸均調漲600元，10月外銷價維持平盤。

中鋼連四虧 7月淨損收斂

中鋼（2002）昨（29）日公布7月自結財務數字，稅前淨損8.4億元，連四個月虧損，較6月收斂；前七月稅前淨損24.08...

捷流訂單能見度六個月

AI產業熱，台灣閥門大廠捷流（4580）董事長楊大中昨（29）日表示，受惠半導體、電子科技等產業積極啟動興建新廠計劃，加...

中鼎拿下中油七接標案

有逐步走出美國工程案踩雷風暴的中鼎（9933），近期以296億元拿下中油「洲際LNG接收站站區興建統包工程」；中鼎表示，...

正德看好散裝船後市

正德（2641）昨（29）日舉行法說會，該公司表示，現有旗下22艘船舶以長約為主，預期下半年散裝船的營運市況比上半年好，...

一周熱門零股／交投降溫 0050仍是焦點

台股本周焦點在於美國政府確定入股英特爾、輝達第2季財報與第3季展望等焦點，行情在創新高後又拉回整理，零股投資人縮手觀望，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。