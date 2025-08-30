宏達電、亞光 四檔熱
宏達電（2498）、亞光（3019）受惠AI眼鏡、光學鏡頭發展，宏達電日前發表新的AI眼鏡VIVE Eagle，將在9月開賣，帶動AI眼鏡族群備受矚目，亞光則因光學鏡頭應用廣泛，營運可期。
宏達電8月中發表VIVE Eagle，強調台灣製造並於全球首發，結合多元 AI 功能，支援繁體中文語音操控，將音樂體驗、AI 助理、智慧拍攝等智慧生活功能融入鏡框中。
AI 眼鏡 VIVE Eagle 不僅是首款支援繁體中文語音操控的 AI 眼鏡，更是全球國際品牌中首款採用開放式 AI 架構設計的眼鏡穿戴裝置，能自由串接 Google Gemini、OpenAI GPT（Beta 測試中）等主流大型語言模型（LLM），為使用者提供高度個人化的AI助理體驗。未來，HTC也將持續透過軟體更新，擴增更多AI功能與應用場景。
除了AI眼鏡，由於光學鏡頭也是機器人、無人機的「眼睛」，近來機器人、無人機題材豐富，推升光學元件族群，包括亞光在盤面閃閃發亮。
法人表示，雖有關稅問題，但以目前訂單觀察，亞光營收仍會逐季成長，第3季毛利預計可維持第2季水準。
權證發行商表示，投資人若看好宏達電、亞光後市股價表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的相關認購權證介入，透過靈活操作以小金搏大利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言