興櫃一周回顧／達明漲逾八成 奪冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.3%，表現最強興櫃股由機器人概念股達明　（4585）奪下，周漲幅超過八成。

本周漲幅超過一成檔數有43檔，其中前十強落在21.4%至88.6%間，以產業分布觀察，科技、生技醫療、綠能環保三個產業各有三檔，另一檔屬於其他產業。

興櫃股表現活潑，受惠輝達推出「機器人新大腦」帶動相關供應鏈表現，機器人手臂、自動化整合方案廠達明周漲幅高達88.6%，成為亮點；醫療器材產品商雷虎生周漲83.9%，昨（29）日早盤一度觸發熔斷機制；無人飛行載具生產製造商碳基74.1%；28日登錄興櫃的水處理相關工程建置暨薄膜系統規劃應用商合水先進也上演蜜月行情，累計漲幅達61.5%。

本周漲幅前十強依序還有新藥研發股思捷優達-KY漲32.7%、高性能聚醯亞胺薄膜材料股達勝27.4%、綠能環保德揚26.07%、生技醫療安特羅24.2%、光電股景傳22.5%、綠能環保股聯友金屬21.4%。

中華資安2天吸引18.7萬人瘋搶、抽中有望賺逾10萬元 想參加剩今天

8月股票抽籤！中華資安一張差額近10萬、大研生醫可望賺17萬

櫃買家族 再添四新兵

興櫃一周回顧／泰合強勢飆升78.7%

燁輝9月內銷開漲盤

燁輝（2023）昨（29）日以漲盤開出9月分內銷價格，兩大主力產品鍍鋅、烤漆每公噸均調漲600元，10月外銷價維持平盤。

中鋼連四虧 7月淨損收斂

中鋼（2002）昨（29）日公布7月自結財務數字，稅前淨損8.4億元，連四個月虧損，較6月收斂；前七月稅前淨損24.08...

捷流訂單能見度六個月

AI產業熱，台灣閥門大廠捷流（4580）董事長楊大中昨（29）日表示，受惠半導體、電子科技等產業積極啟動興建新廠計劃，加...

中鼎拿下中油七接標案

有逐步走出美國工程案踩雷風暴的中鼎（9933），近期以296億元拿下中油「洲際LNG接收站站區興建統包工程」；中鼎表示，...

正德看好散裝船後市

正德（2641）昨（29）日舉行法說會，該公司表示，現有旗下22艘船舶以長約為主，預期下半年散裝船的營運市況比上半年好，...

一周熱門零股／交投降溫 0050仍是焦點

台股本周焦點在於美國政府確定入股英特爾、輝達第2季財報與第3季展望等焦點，行情在創新高後又拉回整理，零股投資人縮手觀望，...

