一周熱門零股／交投降溫 0050仍是焦點

台股本周焦點在於美國政府確定入股英特爾、輝達第2季財報與第3季展望等焦點，行情在創新高後又拉回整理，零股投資人縮手觀望，整體交投失溫，但其中元大台灣50（0050）仍是交投重心，成為焦點。

市場專家指出，輝達第2季營收467.3億美元，年增56%、季增6%，優於賣方預期的460億美元，但低於買方預期的470億~480億美元，其中，資料中心營收411億美元，年增56%、季增5%，比重達88%，毛利率72.4%。

展望第3季營收540億美元（不包含中國），優於賣方預期，符合買方預期，毛利率回升至73.3%，但股價走弱，連帶左右零股市場對台積電等焦點股進出意願。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、鴻海、台積電、神達、欣興、元大高股息、廣達、京元電子，十檔標的交易量從884萬至215萬股，較上周降溫。