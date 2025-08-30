鮮活2025年上半年 EPS 4.33元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

鮮活果汁-KY（1256）昨（29）日公告第2季財報，第2季稅後純益1.22億元，年增32.66％，每股稅後純益（EPS）3.61元；上半年稅後純益1.47億元，年增6.74％，EPS為4.33元。

鮮活表示，憑藉「少量多樣」的生產模式，提供品牌客戶多元化與差異化的產品組合，拓展多元銷售通路，使高毛利產品比重增加，產品組合優化，推升第2季毛利率30.55％、營業利益率15.32％與稅後淨利率11.50％，較去年同期分別成長5.26%、4.79%與3.80%，三率三升。

鮮活表示，2025年上半年中國大陸新茶飲市場已進入存量競爭階段，門店增長放緩，品牌分化加劇。

