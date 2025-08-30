捷流訂單能見度六個月

AI產業熱，台灣閥門大廠捷流（4580）董事長楊大中昨（29）日表示，受惠半導體、電子科技等產業積極啟動興建新廠計劃，加上石化業相關客戶亦投入資本支出進行海內外擴建，帶動整體訂單能見度長達六個月，下半年營運可望優於上半年。

捷流指出，根據SEMI國際半導體產業協會公布全球晶圓廠預測報告中指出，2025年半導體產業將有18座新晶圓廠啟建，包括三座8吋和15座12吋晶圓廠，凸顯半導體產業持續擴產的強勁趨勢。

捷流上半年半導體及電子業營收占比40.19%，其中電子業約10%、半導體營收約30%、石化業約30.38%，船舶業占比10.49%、工程暨水處理業占比7.05%。楊大中指出，受惠半導體、電子業持續加大資本支出計畫並推動廠區分散化建置。