捷流訂單能見度六個月

經濟日報／ 記者侯思蘋宋健生／台北-台中報導

AI產業熱，台灣閥門大廠捷流（4580）董事長楊大中昨（29）日表示，受惠半導體、電子科技等產業積極啟動興建新廠計劃，加上石化業相關客戶亦投入資本支出進行海內外擴建，帶動整體訂單能見度長達六個月，下半年營運可望優於上半年。

捷流指出，根據SEMI國際半導體產業協會公布全球晶圓廠預測報告中指出，2025年半導體產業將有18座新晶圓廠啟建，包括三座8吋和15座12吋晶圓廠，凸顯半導體產業持續擴產的強勁趨勢。

捷流上半年半導體及電子業營收占比40.19%，其中電子業約10%、半導體營收約30%、石化業約30.38%，船舶業占比10.49%、工程暨水處理業占比7.05%。楊大中指出，受惠半導體、電子業持續加大資本支出計畫並推動廠區分散化建置。

延伸閱讀

半導體、石化擴廠推動 捷流手握半年訂單能見度、下半年營運看俏

晶圓廠背後的水泥戰爭：進口比本土便宜兩成 台灣還要水泥業嗎？

華通、景碩 四檔聚焦

BBU需求持續提升 法人：點讚兩檔台廠供應鏈將受惠

相關新聞

燁輝9月內銷開漲盤

燁輝（2023）昨（29）日以漲盤開出9月分內銷價格，兩大主力產品鍍鋅、烤漆每公噸均調漲600元，10月外銷價維持平盤。

中鋼連四虧 7月淨損收斂

中鋼（2002）昨（29）日公布7月自結財務數字，稅前淨損8.4億元，連四個月虧損，較6月收斂；前七月稅前淨損24.08...

捷流訂單能見度六個月

AI產業熱，台灣閥門大廠捷流（4580）董事長楊大中昨（29）日表示，受惠半導體、電子科技等產業積極啟動興建新廠計劃，加...

中鼎拿下中油七接標案

有逐步走出美國工程案踩雷風暴的中鼎（9933），近期以296億元拿下中油「洲際LNG接收站站區興建統包工程」；中鼎表示，...

正德看好散裝船後市

正德（2641）昨（29）日舉行法說會，該公司表示，現有旗下22艘船舶以長約為主，預期下半年散裝船的營運市況比上半年好，...

一周熱門零股／交投降溫 0050仍是焦點

台股本周焦點在於美國政府確定入股英特爾、輝達第2季財報與第3季展望等焦點，行情在創新高後又拉回整理，零股投資人縮手觀望，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。