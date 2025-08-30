正德（2641）昨（29）日舉行法說會，該公司表示，現有旗下22艘船舶以長約為主，預期下半年散裝船的營運市況比上半年好，營運也會跟著好；8月訂購五艘1.75萬噸多用途（MPP）散裝貨輪，預計自2027年下半年陸續交船，可擴大營運規模，增加市場競爭力。

正德表示，去年4月董事會決議訂購四艘委託大陸造船廠打造6.35萬噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪，已於今年8月上旬全數交付完成，並洽妥租家十年長期租約，新船加入營運，帶動業績及獲利表現穩健向上。

以第2季來看，單季營收5.5億元，毛利率由第1季35%上升至42%；而除本業外，持續進行船隊汰舊換新，今年上半年度處分一艘船舶，獲利0.77億元，挹注第2季純益達2.29億元，EPS0.64元；累計上半年度純益達3.04億元，年增12.5%，EPS 0.93元。

而正德船隊目前22艘船舶，採長短租配置模式營運，並以長約為主，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，使其在供需變化中具備高度調整彈性，有望持續提升獲利能力。

在新船規畫上，今年8月董事會通過訂購五艘1.75萬噸多用途散裝貨輪，預計自2027年下半年陸續交船，可擴大營運規模，增加市場競爭力。