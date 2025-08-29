快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

聽新聞
0:00 / 0:00

尾盤翻黑...台股收盤小跌3點、收24,233點 台積電力守平盤1160元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股29日開高走低，早盤以24,438點、一度上漲逾300點，但後續不敵賣壓，終場最後一盤翻黑，收在24,233點，下跌3.35點，跌幅0.01%，成交量4,646億元。櫃買則收255點，漲幅0.4%，台積電（2330）收平盤1160元。

其餘權值股部分，健策（3653）、貿聯-KY（3665）、智邦（2345）、京元電子（2449）、日月光（3711）等表現撐盤，而鴻海（2317）、聯發科（2454）、富邦金（2881）、廣達（2382）、中信金（2891）等則拖累大盤表現。

盤面上以類股來看居家生活、電器電纜、油電燃氣、資訊服務、數位雲端、電腦周邊等較為弱勢，另外化工、玻陶、生技、電子零組件、貿易百貨、網通、電機機械等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有南電、鴻海、欣興、奇鋐、聯發科、創意、緯穎、台光電、廣達、新盛力、廣宇、順達、和大、光洋科、長榮、研華、弘塑、緯創（3231）、富世達等。

而量大強勢的則有，漢翔、精成科、台燿、波若威、宏達電、神達、貿聯-KY、台達電、光聖、世芯-KY、定穎投控、金像電、昇陽半導體、智邦、高技、中光電、台特化、旺矽、華星光等

統一投顧表示，美國昨晚公布第2季GDP優於市場預期，激勵美股四大指數同步走揚，市場關注今晚公布PCE數據，藉以做為Fed下個月降息的線索；盤面中小型題材股呈現百花齊放。9月尚有蘋果新機發表會、台積電中科1.4奈米提前動工，半導體與國防展等利多題材，預估短線上指數高檔震盪、類股輪動。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、iPhone蘋概股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

台積電 昇陽半導體

延伸閱讀

台積電中科二廠擴廠計畫最快10月動工？盧秀燕證實「年底前應該會」

美股衝高！台股早盤漲逾300點衝24,570點創新高 台積電開高20元

三星傳結盟英特爾抗衡台積電！網酸「魯蛇聯盟」：難掀波瀾

台積電目標價喊到1740元！網酸「出貨文」喊價大賽開打

相關新聞

雙千金回歸！台股創高迎「25千金」 貿聯、健策、旺矽同步寫天價

台股29日早盤再度衝上24,570.15點歷史新高，市場氣氛熱絡。隨著智邦（2345）、旭隼（6409）等個股回歸，千金...

尾盤翻黑...台股收盤小跌3點、收24,233點 台積電力守平盤1160元

台股29日開高走低，早盤以24,438點、一度上漲逾300點，但後續不敵賣壓，終場最後一盤翻黑，收在24,233點，下跌...

新應材×南寶×信紘科結盟 資金湧向 AI 先進製程材料鏈 股價表態大漲

受合資切入半導體先進封裝用高階膠材利多帶動，「新寳紘」結盟三方29日股價齊強。信紘科（6667）盤中盤中震盪走高，最終鎖...

散熱股王健策「股價卻超燙」亮燈漲停站上2,000元、還創新天價

散熱股王健策（3653）延續近日強勢表現，29日盤中再衝漲停，股價站上2000元大關續創歷史新高價，健策在液冷散熱模組、...

宏齊 VCSEL 打入無人機測距應用 股價奔漲停

LED封裝廠宏齊（6168）29日股價走強，盤中攻上漲停價20.9元，漲幅達10%。截至12:40為止，漲停價位仍有買盤...

軍工題材加持 合勤控亮燈漲停

合勤控（3704）受惠軍工題材發揮，連兩日買盤湧入，推升股價漲勢，今（29）早盤亮燈漲停，來到33.95元，漲停及市價委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。