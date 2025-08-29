尾盤翻黑...台股收盤小跌3點、收24,233點 台積電力守平盤1160元

台股29日開高走低，早盤以24,438點、一度上漲逾300點，但後續不敵賣壓，終場最後一盤翻黑，收在24,233點，下跌3.35點，跌幅0.01%，成交量4,646億元。櫃買則收255點，漲幅0.4%，台積電（2330）收平盤1160元。

其餘權值股部分，健策（3653）、貿聯-KY（3665）、智邦（2345）、京元電子（2449）、日月光（3711）等表現撐盤，而鴻海（2317）、聯發科（2454）、富邦金（2881）、廣達（2382）、中信金（2891）等則拖累大盤表現。

盤面上以類股來看居家生活、電器電纜、油電燃氣、資訊服務、數位雲端、電腦周邊等較為弱勢，另外化工、玻陶、生技、電子零組件、貿易百貨、網通、電機機械等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有南電、鴻海、欣興、奇鋐、聯發科、創意、緯穎、台光電、廣達、新盛力、廣宇、順達、和大、光洋科、長榮、研華、弘塑、緯創（3231）、富世達等。

而量大強勢的則有，漢翔、精成科、台燿、波若威、宏達電、神達、貿聯-KY、台達電、光聖、世芯-KY、定穎投控、金像電、昇陽半導體、智邦、高技、中光電、台特化、旺矽、華星光等

統一投顧表示，美國昨晚公布第2季GDP優於市場預期，激勵美股四大指數同步走揚，市場關注今晚公布PCE數據，藉以做為Fed下個月降息的線索；盤面中小型題材股呈現百花齊放。9月尚有蘋果新機發表會、台積電中科1.4奈米提前動工，半導體與國防展等利多題材，預估短線上指數高檔震盪、類股輪動。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、iPhone蘋概股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。