新應材×南寶×信紘科結盟 資金湧向 AI 先進製程材料鏈 股價表態大漲

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

受合資切入半導體先進封裝用高階膠材利多帶動，「新寳紘」結盟三方29日股價齊強。信紘科（6667）盤中盤中震盪走高，最終鎖住漲停，南寶（4766）一度觸及漲停亮燈，新應材（4749）同步走高，市場資金明顯聚焦AI與先進製程材料鏈。

三家公司於28日共同宣布，將合資成立「新寳紘科技」，資本額5億元，持股比為新應材36%、南寶34%、信紘科30%，鎖定先進封裝用高階膠材；三方整合新應材的半導體先進特化材料網絡與專業、南寶的接著劑合成核心技術，以及信紘科在高科技系統整合與塗佈製程研發的經驗，加速產品開發與導入。

業者指出，AI與HPC帶動封裝複雜度與良率要求攀升，高階膠材在製程效率與良率扮演關鍵，全球半導體製程膠帶市場CAGR預估近一成；此次結盟可望強化在地供應、提升材料自主性，並擴大切入先進封裝商機。

個別公司布局方面，新應材已深耕微影與前段關鍵化學品（如Rinse表面改質劑、BARC底部抗反射劑、EBR洗邊劑等），並延伸至先進封裝材料；南寶開發出可對應雷射切割與薄晶片分割等製程的UV解黏膠；信紘科擅長高科技系統整合與塗佈製程能力，三方合資有望縮短開發時程、提高導入成功率。

