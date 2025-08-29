快訊

宏齊 VCSEL 打入無人機測距應用 股價奔漲停

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
宏齊科技公司。記者籃珮禎／攝影。
LED封裝廠宏齊（6168）29日股價走強，盤中攻上漲停價20.9元，漲幅達10%。截至12:40為止，漲停價位仍有買盤敲進，成交量明顯放大。本次股價上漲，主要來自公司28日法說會釋出的新題材，其VCSEL紅外線技術已成功打入無人機供應鏈，市場對高毛利產品線帶動的營運轉型抱持期待。

宏齊於法說會中說明，高毛利的紅外線（IR）與Mini LED產品比重持續提升，優化了公司產品組合。VCSEL技術除應用於無人機測距，其封裝技術也打入機器人關節等高階應用。此外，看好客戶尋求非紅色供應鏈合作，公司作為國內唯一具備COB顯示屏生產能力的廠商，預計廈門新廠將在2026年下半年量產，為未來營收增添新動能。

雖然宏齊上半年因業外匯損導致每股虧損0.1元，但第2季本業已轉虧為盈。法人看好，隨著新產品與新客戶布局逐步發酵，公司下半年營運可望展現穩健表現，帶動股價提前反映未來基本面。

無人機 法說會

相關新聞

雙千金回歸！台股創高迎「25千金」 貿聯、健策、旺矽同步寫天價

台股29日早盤再度衝上24,570.15點歷史新高，市場氣氛熱絡。隨著智邦（2345）、旭隼（6409）等個股回歸，千金...

新應材×南寶×信紘科結盟 資金湧向 AI 先進製程材料鏈 股價表態大漲

受合資切入半導體先進封裝用高階膠材利多帶動，「新寳紘」結盟三方29日股價齊強。信紘科（6667）盤中盤中震盪走高，最終鎖...

散熱股王健策「股價卻超燙」亮燈漲停站上2,000元、還創新天價

散熱股王健策（3653）延續近日強勢表現，29日盤中再衝漲停，股價站上2000元大關續創歷史新高價，健策在液冷散熱模組、...

宏齊 VCSEL 打入無人機測距應用 股價奔漲停

LED封裝廠宏齊（6168）29日股價走強，盤中攻上漲停價20.9元，漲幅達10%。截至12:40為止，漲停價位仍有買盤...

軍工題材加持 合勤控亮燈漲停

合勤控（3704）受惠軍工題材發揮，連兩日買盤湧入，推升股價漲勢，今（29）早盤亮燈漲停，來到33.95元，漲停及市價委...

合勤控爆量攻漲停 網通多元布局強攻軍工設備

合勤控（3704）今（29）日股價展現震盪衝高走勢，早盤即登上漲停板價位33.95元，成交量也激增到1.5萬張以上；主要...

