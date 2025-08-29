宏齊 VCSEL 打入無人機測距應用 股價奔漲停

LED封裝廠宏齊（6168）29日股價走強，盤中攻上漲停價20.9元，漲幅達10%。截至12:40為止，漲停價位仍有買盤敲進，成交量明顯放大。本次股價上漲，主要來自公司28日法說會釋出的新題材，其VCSEL紅外線技術已成功打入無人機供應鏈，市場對高毛利產品線帶動的營運轉型抱持期待。

宏齊於法說會中說明，高毛利的紅外線（IR）與Mini LED產品比重持續提升，優化了公司產品組合。VCSEL技術除應用於無人機測距，其封裝技術也打入機器人關節等高階應用。此外，看好客戶尋求非紅色供應鏈合作，公司作為國內唯一具備COB顯示屏生產能力的廠商，預計廈門新廠將在2026年下半年量產，為未來營收增添新動能。

雖然宏齊上半年因業外匯損導致每股虧損0.1元，但第2季本業已轉虧為盈。法人看好，隨著新產品與新客戶布局逐步發酵，公司下半年營運可望展現穩健表現，帶動股價提前反映未來基本面。