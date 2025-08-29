雙千金回歸！台股創高迎「25千金」 貿聯、健策、旺矽同步寫天價

台股29日早盤再度衝上24,570.15點歷史新高，市場氣氛熱絡。隨著智邦（2345）、旭隼（6409）等個股回歸，千金軍團多頭也重振旗鼓，台股「25千金」榮景再現。

盤面表現上，股王信驊（5274）強勢收復5,000元大關，川湖（2059）、緯穎（6669）也同步力返3,000元關卡之上；盤中，健策（3653）、穎崴（6515）、貿聯-KY（3665）等多檔個股更陸續觸及漲停，其中貿聯-KY衝上1,075元、健策2,095元、旺矽（6223）1,410元，均創下歷史新高，展現盤面強烈買氣與人氣。

貿聯-KY昨獲三大法人回補690張，早盤股價創1,075元歷史新高。貿聯第2季集團營收季增5%、年增30%，毛利率31.12%，年增約3個百分點。高效能運算及半導體設備營收占比自25%提升至48%，加上營業費用低於預期，推升營業利益年增93%，本業表現強勁。業外匯損影響有限，稅後淨利達20億元，季增25.6%、年增102%，續創歷史新高，EPS達10.38元，優於市場預期。

法人指出，儘管車用及消費性需求疲弱，但產品組合轉佳，加上AI新專案短期毛利受壓，第2季仍繳出31%好成績。隨高附加價值訂單規模化，預期今、明年毛利率可望維持31~32%，持續支撐公司獲利表現。

健策第2季營收達51.81億元，季增9%、年增52.3%；稅後純益11.21億元，雖季減18.1%，仍較去年同期成長31.7%。上半年營收累計99.33億元，年增58.5%，創同期新高，每股盈餘17.44元，顯著優於去年同期的11.09元，距離百億元大關僅一步之遙。

法人表示，隨高階AI平台升級與水冷滲透率提升，具備整合製程與散熱模組設計能力的廠商將具競爭優勢。健策已積極布局液冷散熱模組、均熱片加工及封裝整合技術，鎖定次世代AI伺服器高功率、高密度熱管理需求，為後續營運成長奠定基礎。

旺矽上半年營收年增38%，主因電競GPU探針卡出貨強勁；每股盈餘14.35元，優於去年同期的9.94元。法人預估，旺矽下半年受惠網通IC、AI ASIC專案及設備挹注動能，營收可望維持高水準，但毛利率則受匯率及產品組合影響，預估略為下降。